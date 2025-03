Fim do sonho: XV é eliminado do Paulistão

Fim do sonho do acesso para o XV de Piracicaba. Em um jogo dramático, nesta quarta-feira (19), na Arena Capivari, o Alvinegro foi derrotado pelo Capivariano por 2 a 1, placar que levou a disputa para os pênaltis. Na “marca da cal”, o Leão da Sorocabana foi mais competente, venceu o Nhô Quim por 5 a 4 e assegurou a classificação às semifinais.

Na decisão por pênaltis, o XV de Piracicaba marcou com Salatiel, Arthur, Pegorari e Marlon. Emerson Muller, na quarta batida, desperdiçou a cobrança. Pelo time da casa, todos acertaram - Vinícius Popó, Leo Muchacho, Carlos Eduardo, Ravanelli e Bruno Silva.

Além do Capivariano, avançaram para as semifinais Primavera, Ituano e Taubaté. O time de Indaiatuba despachou o Santo André por 1 a 0 (0 a 0 no primeiro jogo); a equipe de Itu passou pela Ferroviária após vencer o rival por 3 a 1 no tempo normal (2 a 0 para a Ferrinha no primeiro duelo) e nos pênaltis (4 a 3); e, no clássico do Vale, melhor para o Taubaté, que eliminou o São José pelo placar de 1 a 0 - no primeiro duelo, empate sem gols.