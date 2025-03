Quarta edição da caminhada Wolk With a Dog acontece em Piracicaba

Neste domingo (23), ás 8h acontece a quarta edição do Wolk With a Dog, com saída da ESALQ, em frente ao prédio principal.

Com o tema “Exercício é para (quase todos)! Quando a atividade pode ser um risco”, liderado pela Dr Clarisse Chicanelli e em parceiria com as Clínicas Cardiah e Chicanelli, o evento busca incentivar as pessoas a terem mais saúde e qualidade de vida, contando com a presença de um educador físico e um educador físico e um cardiologista para um bate papo descontraído, tirando dúvidas dos participantes.

Nesta quarta edição os convidados são: Rogério (educador físico) e o Dr Barone (cardiologista).

A caminhada Wolk With a Dog é um evento para quem busca mais saúde e bem-estar em Piracicaba. Além de incentivar a prática de exercícios físicos, a iniciativa promove informação e conscientização sobre os cuidados necessários para uma vida ativa e segura. Com a presença de especialistas, os participantes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e entender melhor como a atividade física pode ser benéfica. Não perca essa chance de caminhar em direção a mais qualidade de vida!