Piracicaba sedia a Copa São Paulo no ginásio da Pauliceia

Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, acontecerá no sábado (22), a partir das 13h, no Ginásio Municipal de Esportes da Pauliceia, a Copa São Paulo de Muay Thai, que é o primeiro evento do calendário da Federação Paulista de Muay Thai e Boxe Tailandês de 2025.

A competição é organizada pela Federação Paulista de Muay Thai e Boxe Tailandês. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba).

Participarão 173 atletas inscritos de todo o Brasil, um número bem maior do que o de 2024, quando 90 atletas vieram a Piracicaba disputar a Copa. O evento contará com dois ringues profissionais e uma ampla estrutura montada no ginásio. As categorias que serão disputadas serão sub-10, sub-13, sub-15, sub-17, adulto e master, dividido entre estreantes, iniciantes, intermediários e os avançados.

O presidente da Federação Paulista, Lukas Bueno, diz que o evento de sábado é a preparação para o grande evento da Federação, que é o Campeonato Paulista, que ocorrerá no mês de julho, em Piracicaba.

“O número de participantes registrado esse ano mostra que estamos no caminho certo e que em pouco tempo Piracicaba poderá se tornar a capital do muay thai amador no estado de São Paulo”, ressaltou.