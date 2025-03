Não vai privatizar escolas, governador!

A Apeoesp – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo obteve uma importantíssima vitória contra o projeto de privatização de escolas públicas do governador Tarcísio de Freitas e de seu secretário da Educação, Renato Feder.

Nossa ação prosperou e logrou conquistar sentença que atendeu o nosso pleito. No seu despacho, o juiz da causa, Dr. Luis Manuel Fonseca Pires, evidencia que “A educação, quando prestada pelo Poder Público, qualifica-se como serviço público essencial que se constitui dever do Estado, conforme definido nos artigos 6º, 24, inciso IX, e 205 da Constituição Federal que enfatizam a educação como direito social e de competência concorrente entre os entes federativos, "(...) direito de todos e dever do Estado (...)". Dessa forma, cabe ao Poder Público garantir o acesso e a qualidade ao ensino público e proporcionar a participação ativa de todos os envolvidos na comunidade escolar.”

Faço também questão de reproduzir outro trecho brilhante da sentença, quando diz que:

“A gestão democrática transcende a atividade pedagógica em sala de aula, pois envolve a maneira pela qual o espaço escolar é ocupado e vivenciado. Muito além da ‘gestão’ em sentido orçamentário, de edificação e preservação estrutural dos prédios. A gestão democrática da escola envolve a direção pedagógica, a participação direta de professores, estudantes, pais e mães e comunidade local, na forma como se pensam e relacionam-se os espaços que vão além da sala de aula - corredores, quadras, jardins, refeitórios etc. As decisões sobre a ocupação, uso e destino de todo o ambiente escolar dizem respeito também ao que se idealiza e pratica-se no programa pedagógico. As possibilidades de deliberar de modo colegiado e participativo por todos os atores envolvidos na educação não podem ser subtraídas da comunidade escolar com a transferência a uma empresa privada que teria o monopólio de gestão por 25 anos”. Esta foi justamente a tese que defendemos em nossa ação judicial.