O preocupante recorde de afastamentos de trabalhadores

Os estados com maior número absoluto de afastamentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, quando considerada a proporção em relação à população, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lideram os índices. No caso do Rio Grande do Sul, as tragédias climáticas de 2024, como as enchentes que desalojaram milhares de pessoas, podem ter contribuído para o aumento dos afastamentos por transtornos mentais.

Nesse contexto, é essencial que os trabalhadores reconheçam os sinais de um ambiente de trabalho abusivo, um dos grandes responsáveis pelo adoecimento mental. Pressão excessiva, falta de apoio, sobrecarga de tarefas e desvalorização constante podem levar ao esgotamento físico e emocional, aumentando os casos de ansiedade e depressão.

Ambientes abusivos também podem se manifestar por meio de assédio moral, metas inalcançáveis e cobranças desproporcionais, criando um clima de medo e instabilidade. Empresas que negligenciam a saúde mental de seus funcionários não apenas comprometem o bem-estar individual, mas também enfrentam consequências como queda na produtividade e aumento nos afastamentos.