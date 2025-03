Seu coração em movimento: como o exercício o protege

Você já deve ter ouvido que o exercício faz bem para o coração. Mas você sabe como, exatamente, ele age para fortalecer esse órgão tão essencial? Afinal, se o coração não bate, quer dizer que já fizemos a passagem. A ciência tem mostrado que a atividade física não só melhora a capacidade do coração de bombear sangue, mas também protege contra doenças e reverte os sinais do envelhecimento cardíaco.

Um recente estudo initulado “Intrinsic and Extrinsic Contributors to the Cardiac Benefits of Exercise” que saiu no periodico Journals of the American College of Cardiology explica que o coração é um músculo, e como qualquer outro músculo do corpo, ele responde ao exercício ficando mais forte. Isso acontece porque o treinamento aeróbico, como caminhadas, corridas e natação entre outros, estimula o crescimento dos cardiomiócitos, as células do coração. Diferente do crescimento patológico causado por doenças, esse aumento é funcional, permitindo ao coração bombear sangue com mais eficiência. Mas não é só isso.

O exercício também melhora a saúde dos vasos sanguíneos. Ele estimula a formação de novos vasos (angiogênese) e melhora a flexibilidade das artérias, reduzindo a pressão arterial e melhorando o fluxo sanguíneo. Isso significa que seu coração precisa fazer menos esforço para enviar oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Ou seja, você se sente menos cansado ao subir uma escada.