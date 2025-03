É cada vez mais difícil encontrar uma visão clara sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O que parecia ser verdade há apenas três meses já não se sustenta hoje. As declarações se acumulam e mudam a cada instante. Propostas surgem e desaparecem em questão de dias. Afirmações que antes pareciam inquestionáveis, orientando o rumo da guerra por todos esses anos, se desintegraram de maneira abrupta nos últimos meses.

Atualmente, a palavra "paz", que antes era evitada a todo custo, circula com mais frequência entre os dois lados do Atlântico, embora cada parte tenha sua própria interpretação do que ela realmente significa. E essas interpretações são completamente discrepantes.

Normalmente, uma guerra termina de duas maneiras: com um acordo negociado entre as partes ou com a rendição de uma delas, sem negociação. Há três meses, a única narrativa aceitável era armar Kiev até o fim e esperar pela rendição da Rússia. Naquele momento, a paz só seria alcançada com a vitória de Kiev, e negociar significava, para muitos, entregar a vitória a Putin.