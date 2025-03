Igor Bolt decide, XV vence e abre vantagem no ‘mata-mata’

A volta das vitórias do XV de Piracicaba veio no momento certo. Na abertura do “mata-mata” das quartas-de-finais do Campeonato Paulista da Série A2, o Alvinegro bateu o Capivariano por 1 a 0, na noite deste sábado (15), no estádio Barão da Serra Negra.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Igor Bolt, aos 12 minutos do segundo tempo. Bolt, que ficou da 6ª até a 15ª rodada no departamento médico, voltou neste sábado ao time titular e foi decisivo para o XV de Piracicaba.

Com o triunfo, o Nhô Quim quebrou um jejum de sete partidas sem vitórias no Estadual. Além disso, o time da camisa zebrada abriu vantagem na busca pela classificação às semifinais da competição.