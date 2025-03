'Mata-mata': XV recebe o Capivariano (VEJA AQUI O JOGO AO VIVO)

Agora é “matar ou morrer” para o XV de Piracicaba. A equipe da camisa zebrada começa neste sábado (15) a decidir uma vaga nas semifinais do Paulistão da Série A2 diante do Capivariano, às 18h, no estádio Barão da Serra Negra. PARA VER O JOGO AO VIVO É SÓ CLICAR NO LINK ACIMA.

Sétimo colocado na fase de classificação, o Alvinegro irá decidir a vaga em Capivari, no segundo jogo, marcado para a próxima quarta-feira (19), na Arena Capivari. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão do classificado será na cobrança de pênaltis.

A expectativa é de um grande público no Barão da Serra Negra, ainda que haja uma desconfiança da torcida em relação à produção da equipe, que não vem se apresentando bem e não vence há sete partidas.