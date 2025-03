Taça da Superliga tem rodada completa neste domingo

Doze partidas serão realizadas neste domingo (16) por mais uma rodada da Taça da Superliga, promovida pela Superliga Desportiva. Todos os jogos serão realizados em rodada dupla, respectivamente às 7h45 e 9h45.

Na Usina Modelo, jogam RB Favela x Iaaquistão e Aza x Real Barça. No campo da Vila Fátima, entram em campo New Boys x Unidos Glória e Parcolanda x Real Família.

No Vera Cruz, Náutico x Leão do Monte e Colônia x Galaxy Lyon. No Jupiá, Glebas x Alkaeda; e Rezende x União Vila Fátima.