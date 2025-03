Seis times estão com 100% de aproveitamento

No torneio sub-11, o CT Jonathan Cafú lidera o grupo A, com 9 pontos em três jogos; e no Grupo B o Juventus tem a mesma pontuação e o mesmo número de partidas disputadas.

Após um mês de disputas, a Copinha-2025 tem apenas seis times com 100% de aproveitamento na competição, que tem as categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Destes, apenas o sub-17 não tem uma equipe com aproveitamento total dos pontos.

No sub-13, o Projeto Base B marcou 9 pontos em três jogos no Grupo A; e o Corinthians tem 12 pontos em quatro confrontos disputados no Grupo C.

E no sub-15, o Glória/Phills também tem 9 pontos em três duelos no Grupo A, e o Corinthians tem seis pontos em duas partias no Grupo C.

No sub-17, as disputas estão mais equilibradas e todos os times dos dois grupos já perderam pontos. O destaque é o Paraguaçuense, no Grupo B, que soma 13 pontos em cinco partidas – quatro vitórias e um empate.

RESULTADOS

No torneio sub-11, os resultados foram os seguintes: Projeto Jaraguá 3x4 São Pedro/Meninos da Vila; CT Jonathan Cafú 2x1 Projeto MqV/Galácticos; Flamengo São Pedro 0x3 Juventus Academy; FAC 1x3 Escola Joga Bonito e Corinthians Limeira 2x2 Cristovão Colombo.