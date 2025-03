Retorno de Bolt pode dar força ofensiva ao XV no ‘mata-mata’  

O XV de Piracicaba poderá ter a volta de um jogador muito importante na campanha do time na SérieA2. Recuperado de lesão, Igor Bolt já ficou no banco na partida diante do Taubaté e pode ganhar a titularidade neste sábado (15), contra o Capivariano, às 18h, no estádio Barão da Serra Negra, na partida de ida do “mata-mata” de quartas de finais.

Quando Bolt saiu do time, na quinta rodada, após a vitória contra a Portuguesa Santista, por 1 a 0, em Santos, o XV de Piracicaba era o líder absoluto da competição, com 13 dos 15 pontos que disputou - quatro vitórias e um empate.

Já sem ele no time, o Nhô Quim somou apenas 9 pontos em 30 possíveis. O veloz atacante era a “válvula de escape” da equipe, com arrancadas e dribles. Além disso, o jogador ainda marcou dois gols em cinco jogos – era o artilheiro do Alvinegro quando deixou a equipe por lesão.

O elenco realizou mais um trabalho em campo na manhã desta quinta-feira (13), no Barão. O Nhô Quim entra na reta final de ajustes visando a uma nova etapa do torneio, que marca o começo das etapas eliminatórias, em jogos de ida e volta, e a utilização do VAR (árbitro de vídeo).

“Está sendo importante e proveitosa esta semana cheia, para podermos corrigir os nossos erros e não darmos mais brechas. Temos nos cobrado para melhorarmos e voltarmos a vencer, externou o atacante Osman.

“Todo mundo está querendo e estamos nos preparando da melhor maneira possível. Assim, acredito que chegaremos prontos no sábado, para fazermos uma grande partida. É um novo campeonato, e entraremos concentrados”, completou o atacante, que conta com os torcedores quinzistas.

“É tradição, a torcida do XV sempre empurra o time para frente, o apoiando. Precisamos muito dos torcedores, porque com essa energia entre nós dentro de campo e eles nas arquibancadas, dará tudo certo”, comentou.

O Alvinegro se classificou ao terminar a primeira fase na sétima posição na tabela de classificação, com 22 pontos ganhos. O clube de Capivari, no mesmo período, conquistou 25 pontos e foi o segundo colocado.

Na fase de classificação, as duas equipes se enfrentaram em Capivari e o resultado terminou empatado por 1 a 1, em jogo da terceira rodada.