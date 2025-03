Segundo: Enfrente o problema de forma clara e objetiva.

Apareceu um problema? Muito mais importante que procurar o “culpado” é pensar na solução dele! De forma mais objetiva: para conseguir resolver a questão ou analisá-la vai ser necessário alguma ajuda. A melhor forma de resolver um problema é lidando com ele!

Terceiro: Lide com as emoções. Quando você conhece as suas emoções (por exemplo: o que desperta um sentimento de raiva), já pode saber lidar melhor com elas, evitando possíveis impulsividades em momentos de tensão. Por exemplo: imagina que você está dirigindo e de repente bate o carro! Uma pessoa que não sabe gerenciar suas emoções provavelmente vai deixar a raiva tomar conta, podendo brigar com o outro motorista e ter um final ruim para essa situação. Agora, uma pessoa que consegue entender melhor suas emoções lidará com o problema de outra maneira. Claro, vai ser um acontecimento chato, mas vai resolver de forma clara, sem descontar em outras pessoas.

Quarto: Empatia. E empatia significa se colocar no lugar do outro. Não é realizar algo como gostaria que fosse realizado, mas sim como o outro gostaria que fosse. Por isso, desenvolver empatia pelas pessoas ajuda a entender muito mais a situação em que é necessário lidar com diferenças de opiniões, não levando isso para o lado pessoal.