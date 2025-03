Quanto tempo dura a sexualidade?

Trago hoje uma reflexão do psicólogo e mestre em sexologia, Alberto Álamo, sobre a sexualidade humana. Acompanhem!

“A sexualidade não se limita à idade adulta, mas dura toda a nossa vida. Como muitos conceitos sexológicos, este termo foi sendo difamado com a passagem do tempo até quase perder seu significado. Refletindo sobre a sexualidade, descobriremos por que é algo inerente à nossa condição humana.

Costuma-se dizer que a sexualidade é ‘coisa de adultos’. Embora esteja presente na vida adulta, não se adere exclusivamente a esse estágio vital, mas está presente em todos.

Talvez isso possa ser melhor compreendido se definirmos e descrevermos o que é a sexualidade. Já sabemos que os termos sexológicos são muito utilizados, mas, ao mesmo tempo, têm sido tão difamados ao longo da história que alguns deles merecem uma reflexão, como o próprio conceito de ‘sexo’.