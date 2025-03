Piracicabano fatura dois quartos lugares em Interlagos

As vitórias na 2ª etapa do Campeonato Paulista de FVee foram do mato-grossense Rafael Marques e de Levi Simões, de Itatiba (SP).

Os resultados colocam o piracicabano na quarta colocação na classificação geral, com 52 pontos, ao lado de Marcelo Médici, da vizinha Laranjal Paulista. A liderança é do paranaense Augusto Águila, com 70 pontos, seguido pelo bicampeão paulista, Levi Simões, com 65.

COPA FVEE

A próxima etapa do Campeonato Paulista será nos dias 18 a 20 de abril, em Interlagos. Antes, será realizada a 2ª etapa da Copa FVee-ECPA, no dia 22 de março, no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo).