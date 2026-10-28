Os workshops de horta e compostagem e as atividades desenvolvidas na Horta Comunitária Dona Iracema têm estimulado os jovens do projeto Jovens em Ação pela Sustentabilidade (JAS), um projeto realizado pela Celebreiros, em parceria com a Petrobras, a compreender como práticas cotidianas podem contribuir para a educação ambiental e para a melhoria da qualidade de vida.

Realizadas em escolas municipais e estaduais e na horta comunitária, as ações também promovem a aproximação entre diferentes gerações. Ao acompanhar experiências de cultivo, reaproveitamento de resíduos orgânicos e cuidado com o território, os jovens entram em contato com conhecimentos construídos e compartilhados pela própria comunidade.

Da preparação dos canteiros à colheita

Na Horta Comunitária Dona Iracema, a equipe e os jovens do JAS acompanharam as diferentes etapas do cultivo de hortaliças, desde a preparação dos canteiros e o plantio até o manejo e a colheita.

Localizada no bairro Campos de São José, na região leste de São José dos Campos, a horta integra o circuito ecológico da região e fica próxima ao Parque Alambari. O projeto surgiu em 2024, a partir da ação Socioambiental “Plantando Ideias”, iniciativa da Celebreiros, por meio do JAS, junto à Petrobras Socioambiental.

Durante as atividades, os jovens também entrevistaram moradores e integrantes do Territórios da Agricultura, projeto que passou a apoiar a iniciativa comunitária.

Moradora que dá nome à horta comunitária, Dona Iracema reside há mais de 20 anos na rua Virgílio Fernandes de Oliveira, no bairro Campos de São José. “Eu já cuido desse espaço há muito tempo. Sou muito feliz com o projeto da horta, porque isso pra mim é uma terapia, mexer com as plantas. A rua inteira aqui é muito bem cuidada, com árvores frutíferas e tudo.”

Dona Iracema também destaca a importância de evitar o uso de agrotóxicos na horta comunitária. “O agrotóxico prejudica muito a saúde. Aqui não tem agrotóxico nas verduras, é tudo saudável. Aqui é plantar e colher você mesmo, em vez de comprar no mercado.”

A aposentada Maria José Santos destacou a importância da troca de conhecimentos para manter a horta e fortalecer o cuidado com o meio ambiente.

“Eu nasci na roça. Quem nasce na roça já está acostumado com esse trabalho. O que a gente aprende, vai passando para os outros. Com um pouquinho que cada um faz, o mundo fica melhor”, afirmou.

Nicole Maia, integrante do Territórios da Agricultura, ressaltou que a cooperação entre os projetos amplia as possibilidades de continuidade da horta.

“A integração entre os projetos é fundamental, porque ninguém vai muito longe sozinho. Estamos muito felizes com essa parceria com o JAS. Aqui, na Horta Dona Iracema, nossa equipe preparou os canteiros e está disposta a contribuir gratuitamente com o manejo e a assistência técnica. A horta também pode se tornar uma fonte de renda para a comunidade”, explicou.

Aprendizado ambiental dentro das escolas

Os workshops de Horta e Compostagem também foram realizados nas escolas Geraldo de Almeida, Maria Amélia Wakamatsu e Professora Ana Herondina. Durante as atividades, os jovens do JAS participaram do trabalho nos canteiros e registraram as percepções dos estudantes sobre a experiência.

Na Escola Geraldo de Almeida, o aluno José Adalberto contou que a atividade proporcionou um contato diferente com a natureza.

“O curso foi muito divertido, mesmo com o sol forte. Gostei principalmente da parte sensorial, de poder pegar os bichinhos sem medo”, relatou.

Para a estudante Júlia Almeida, a experiência coletiva incentiva novos cuidados com o meio ambiente.

“Estamos nos informando e aprendendo juntos”, disse.

Saberes compartilhados entre gerações

Na Casa do Idoso Leste, os jovens do JAS acompanharam, em junho, a Feira de Saberes e Fazeres promovida pelo Ecomuseu dos Campos de São José. Entre as atividades realizadas durante o encontro estavam práticas e técnicas de jardinagem.

Também na Casa do Idoso Leste, horta e compostagem foram temas do 2º Fórum Comunitário.

Entrevistado pelo bolsista do JAS Pablo Rafael, o aposentado José Benedito Moreira afirmou que a atividade foi importante porque trouxe informações importantes para pessoas que conheciam pouco sobre hortas. “Tinha gente que sabia menos do que eu. Com o que aprendi hoje, pretendo me aprofundar no assunto.”

Ao reunir estudantes, moradores, profissionais e idosos, as ações mostram que a educação ambiental também se constrói por meio da convivência e da troca de experiências. Para os jovens do JAS, acompanhar e registrar essas histórias permite reconhecer conhecimentos existentes no território e compreender como pequenas práticas comunitárias podem produzir mudanças duradouras.

O Jovens em Ação – Sustentabilidade é um projeto realizado pela Celebreiros, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.