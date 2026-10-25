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EM ATO PRÓ-FLÁVIO

VÍDEO: Carro que atropelou crianças na RMVale tinha adesivo do PT

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Carro avançou contra ciclovia e passeio atropelando duas crianças
Carro avançou contra ciclovia e passeio atropelando duas crianças

Um carro com adesivos do PT atropelou duas crianças durante uma carreata política de apoio a Flávio Bolsonaro, nesse sábado (24), em Ilhabela, no Litoral Norte.

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O motorista, de 56 anos, afirmou à Polícia Civil que confundiu os pedais do freio e do acelerador. Após o acidente, ele foi detido por manifestantes e agredido no local.

O atropelamento ocorreu na rua Gerson Peres de Araújo, no bairro Barra Velha, em meio à concentração de pedestres e à retenção no trânsito provocadas pelo ato político.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um Hyundai Tucson que estava inicialmente parado. Em seguida, o veículo avançou abruptamente sobre a ciclovia e o passeio público, atingindo um menino de cinco anos e uma menina de nove anos, que caminhavam com a mãe.

Em depoimento, o investigado, que trabalha como motorista profissional, alegou ter confundido os pedais do freio e do acelerador, o que teria provocado o avanço do veículo em direção às crianças. Ele negou a intenção de atingi-las e afirmou que não as viu antes do impacto.

O homem também declarou que pretendia prestar socorro às vítimas, mas acabou agredido por pessoas que estavam no local.

Crianças ficaram feridas

As duas crianças foram socorridas após o atropelamento. A menina, de nove anos, sofreu uma fratura exposta na perna direita e precisou passar por cirurgia. O menino, de cinco anos, teve lesões traumáticas no membro inferior esquerdo.

Segundo o registro policial, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido bebida alcoólica. Os policiais relataram sinais compatíveis com ingestão de álcool e encontraram no interior do veículo uma lata de cerveja da marca Original com aproximadamente 200 mililitros de líquido.

Posteriormente, o atendimento médico também apontou sinais de embriaguez leve.

O motorista permaneceu preso à disposição da Justiça. Segundo o registro da ocorrência, ele responderá por embriaguez ao volante, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro.

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