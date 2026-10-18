A atmosfera de decisão vivida no Estádio Martins Pereira não apenas empurrou o time rumo à taça, mas também entrou para a história da competição. Com os ingressos esgotados antecipadamente pela torcida mandante, o duelo decisivo deste sábado entre São José e União São João registrou um público total de 11.122 pessoas, pulverizando qualquer outra marca registrada ao longo de toda a edição da Copa Paulista. E superou a própria marca.
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A marca coroa uma trajetória em que a Águia do Vale já vinha ditando o ritmo nas arquibancadas do torneio estadual. Antes da grande final, o clube joseense detinha os principais índices de lotação da competição, incluindo os 8.346 torcedores presentes no confronto contra o Noroeste e os 3.685 pagantes na vitória sobre o Comercial pelas quartas de final.
Com o novo recorde de 11.122 pessoas empurrando o time rumo à vitória nos pênaltis, o São José consolida de vez a força de sua torcida e sacramenta o título inédito em uma verdadeira festa no caldeirão do Martins Pereira.
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Todos os públicos da Copa Paulista
São José x União São João - 11.122
São José x Noroeste – 8.346
União São João – 4.504
São José x Comercial – 3.685
União São João x Grêmio Prudente – 2.748
Juventus x Paulista – 2.597
São José x São Caetano – 2.528
Grêmio Prudente x União São João – 2.512
Juventus x União São João – 2.488
Primavera x Juventus – 2.330
Primavera x Paulista – 2.046
Comercial x São José – 2.033
São José x Santo André – 2.028
Primavera x Osasco Sporting – 2.020
Marília x Grêmio Prudente – 1.708
Noroeste x São José – 1.692
XV de Piracicaba x União São João – 1.670
Paulista x Primavera – 1.632
Comercial x União São João – 1.609
São José x EC São Bernardo – 1.565
Primavera x São Caetano – 1.557
Paulista x Osasco Sporting – 1.487
Primavera x Noroeste – 1.433
Comercial x XV de Piracicaba – 1.431
Linense x Grêmio Prudente – 1.424
Marília x Bandeirante – 1.364
Paulista x Juventus – 1.325
XV de Piracicaba x Noroeste – 1.322
Marília x Linense – 1.279
XV de Piracicaba x Comercial – 1.112
Noroeste x Primavera – 1.104
Comercial x Noroeste – 1.087
Comercial x EC São Bernardo – 1.071
Linense x Bandeirante – 1.067
Santo André x São Caetano – 993
Bandeirante x Grêmio Prudente – 930
Grêmio Prudente x Paulista – 923
Santo André x EC São Bernardo – 919
Grêmio Prudente x Linense – 900
União São João x XV de Piracicaba – 867
Grêmio Prudente x Linense – 837
Paulista x Grêmio Prudente – 827
Noroeste x Comercial – 816
Grêmio Prudente x Bandeirante – 812
Noroeste x XV de Piracicaba – 783
Santo André x São José – 771
Linense x Marília – 769
Juventus x Osasco Sporting – 765
União São João x Comercial – 764
Linense x Grêmio Prudente – 727
Grêmio Prudente x Marília – 697
Bandeirante x União São João – 657
União São João x Bandeirante – 609
Juventus x Primavera – 606
Bandeirante x Linense – 533
União São João x Noroeste – 504
União São João x Juventus – 484
Bandeirante x Marília – 467
São Caetano x EC São Bernardo – 407
São Caetano x Primavera – 354
Osasco Sporting x Primavera – 308
Osasco Sporting x Juventus – 295
Noroeste x União São João – 293
São Caetano x São José – 288
EC São Bernardo x Santo André – 275
São Caetano x Santo André – 247
Osasco Sporting x Paulista – 162
EC São Bernardo x São Caetano – 128
EC São Bernardo x Comercial – 104
EC São Bernardo x São José – 77