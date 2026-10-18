A atmosfera de decisão vivida no Estádio Martins Pereira não apenas empurrou o time rumo à taça, mas também entrou para a história da competição. Com os ingressos esgotados antecipadamente pela torcida mandante, o duelo decisivo deste sábado entre São José e União São João registrou um público total de 11.122 pessoas, pulverizando qualquer outra marca registrada ao longo de toda a edição da Copa Paulista. E superou a própria marca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A marca coroa uma trajetória em que a Águia do Vale já vinha ditando o ritmo nas arquibancadas do torneio estadual. Antes da grande final, o clube joseense detinha os principais índices de lotação da competição, incluindo os 8.346 torcedores presentes no confronto contra o Noroeste e os 3.685 pagantes na vitória sobre o Comercial pelas quartas de final.