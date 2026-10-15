Um motociclista morreu após bater na traseira de um trator da Urbam na manhã desta quinta-feira (15), no Anel Viário de São José dos Campos. O acidente ocorreu por volta das 7h15, na avenida Florestan Fernandes, e mobilizou equipes da Polícia Militar, agentes da Mobilidade Urbana e profissionais da perícia.

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Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a motocicleta colidiu com a parte traseira do trator, onde fica acoplada uma roçadeira. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.