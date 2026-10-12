Independentemente de quantos ingressos venda para o jogo contra o União São João neste sábado (17), o São José terminará a Copa Paulista com o recorde de público em um único jogo. Isso porque, no jogo de ida das finais, no último domingo (11), em Araras, o União São João vendeu 4.504 ingressos para acompanharem o empate por 1 a 1.

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Agora, no jogo de volta, no Martins Pereira, a perspectiva é de que o público seja ainda maior. Além disso, como a Águia do Vale conquistou um bom resultado na ida, a expectativa de tentar conquistar o título aumenta e, consequentemente, também deverá aumentar a procura por ingressos.