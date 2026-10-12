12 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MARTINS PEREIRA

São José terminará Copa Paulista com maior público do torneio

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Victor Cônsoli/SJEC
Jogadores do São José saudam a torcida no Martins Pereira
Jogadores do São José saudam a torcida no Martins Pereira

Independentemente de quantos ingressos venda para o jogo contra o União São João neste sábado (17), o São José terminará a Copa Paulista com o recorde de público em um único jogo. Isso porque, no jogo de ida das finais, no último domingo (11), em Araras, o União São João vendeu 4.504 ingressos para acompanharem o empate por 1 a 1.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, no jogo de volta, no Martins Pereira, a perspectiva é de que o público seja ainda maior. Além disso, como a Águia do Vale conquistou um bom resultado na ida, a expectativa de tentar conquistar o título aumenta e, consequentemente, também deverá aumentar a procura por ingressos.

Por enquanto, o maior público do campeonato aconteceu no dia 3 de outubro, no jogo entre São José e Noroeste, quando 8.346 pagantes estiveram no Martins Pereira para acompanhar a vitória por 1 a 0 na volta da semifinal.

Até então, o segundo maior público do campeonato também era do São José, com 3.685 pagantes contra o Comercial, na volta das quartas de final, número superado pelo União, que agora tem o segundo maior publico do campeonato.

Entretanto, após o empate em Araras, o dono da SAF do São José, Oscar Constantino, afirmou esperar 11 mil pessoas no confronto de volta no Martins Pereira. Se a previsão se confirmar, a Águia do Vale irá bater o próprio recorde de público.

De todo o modo, o São José estará ao menos nos três jogos de maior público do campeonato, incluindo a ida nas finais em Araras. Até agora, o recorde de público é quase o dobro do segundo colocado.

Maiores públicos da Copa Paulista

  • São José x Noroeste – 8.346
  • União São João – 4.504
  • São José x Comercial – 3.685
  • União São João x Grêmio Prudente – 2.748
  • Juventus x Paulista – 2.597
  • São José x São Caetano – 2.528
  • Grêmio Prudente x União São João – 2.512
  • Juventus x União São João – 2.488
  • Primavera x Juventus – 2.330
  • Primavera x Paulista – 2.046
  • Comercial x São José – 2.033
  • São José x Santo André – 2.028
  • Primavera x Osasco Sporting – 2.020
  • Marília x Grêmio Prudente – 1.708
  • Noroeste x São José – 1.692
  • XV de Piracicaba x União São João – 1.670
  • Paulista x Primavera – 1.632
  • Comercial x União São João – 1.609
  • São José x EC São Bernardo – 1.565
  • Primavera x São Caetano – 1.557
  • Paulista x Osasco Sporting – 1.487
  • Primavera x Noroeste – 1.433
  • Comercial x XV de Piracicaba – 1.431
  • Linense x Grêmio Prudente – 1.424
  • Marília x Bandeirante – 1.364
  • Paulista x Juventus – 1.325
  • XV de Piracicaba x Noroeste – 1.322
  • Marília x Linense – 1.279
  • XV de Piracicaba x Comercial – 1.112
  • Noroeste x Primavera – 1.104
  • Comercial x Noroeste – 1.087
  • Comercial x EC São Bernardo – 1.071
  • Linense x Bandeirante – 1.067
  • Santo André x São Caetano – 993
  • Bandeirante x Grêmio Prudente – 930
  • Grêmio Prudente x Paulista – 923
  • Santo André x EC São Bernardo – 919
  • Grêmio Prudente x Linense – 900
  • União São João x XV de Piracicaba – 867
  • Grêmio Prudente x Linense – 837
  • Paulista x Grêmio Prudente – 827
  • Noroeste x Comercial – 816
  • Grêmio Prudente x Bandeirante – 812
  • Noroeste x XV de Piracicaba – 783
  • Santo André x São José – 771
  • Linense x Marília – 769
  • Juventus x Osasco Sporting – 765
  • União São João x Comercial – 764
  • Linense x Grêmio Prudente – 727
  • Grêmio Prudente x Marília – 697
  • Bandeirante x União São João – 657
  • União São João x Bandeirante – 609
  • Juventus x Primavera – 606
  • Bandeirante x Linense – 533
  • União São João x Noroeste – 504
  • União São João x Juventus – 484
  • Bandeirante x Marília – 467
  • São Caetano x EC São Bernardo – 407
  • São Caetano x Primavera – 354
  • Osasco Sporting x Primavera – 308
  • Osasco Sporting x Juventus – 295
  • Noroeste x União São João – 293
  • São Caetano x São José – 288
  • EC São Bernardo x Santo André – 275
  • São Caetano x Santo André – 247
  • Osasco Sporting x Paulista – 162
  • EC São Bernardo x São Caetano – 128
  • EC São Bernardo x Comercial – 104
  • EC São Bernardo x São José – 77

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários