Independentemente de quantos ingressos venda para o jogo contra o União São João neste sábado (17), o São José terminará a Copa Paulista com o recorde de público em um único jogo. Isso porque, no jogo de ida das finais, no último domingo (11), em Araras, o União São João vendeu 4.504 ingressos para acompanharem o empate por 1 a 1.
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Agora, no jogo de volta, no Martins Pereira, a perspectiva é de que o público seja ainda maior. Além disso, como a Águia do Vale conquistou um bom resultado na ida, a expectativa de tentar conquistar o título aumenta e, consequentemente, também deverá aumentar a procura por ingressos.
Por enquanto, o maior público do campeonato aconteceu no dia 3 de outubro, no jogo entre São José e Noroeste, quando 8.346 pagantes estiveram no Martins Pereira para acompanhar a vitória por 1 a 0 na volta da semifinal.
Até então, o segundo maior público do campeonato também era do São José, com 3.685 pagantes contra o Comercial, na volta das quartas de final, número superado pelo União, que agora tem o segundo maior publico do campeonato.
Entretanto, após o empate em Araras, o dono da SAF do São José, Oscar Constantino, afirmou esperar 11 mil pessoas no confronto de volta no Martins Pereira. Se a previsão se confirmar, a Águia do Vale irá bater o próprio recorde de público.
De todo o modo, o São José estará ao menos nos três jogos de maior público do campeonato, incluindo a ida nas finais em Araras. Até agora, o recorde de público é quase o dobro do segundo colocado.
Maiores públicos da Copa Paulista
- São José x Noroeste – 8.346
- União São João – 4.504
- São José x Comercial – 3.685
- União São João x Grêmio Prudente – 2.748
- Juventus x Paulista – 2.597
- São José x São Caetano – 2.528
- Grêmio Prudente x União São João – 2.512
- Juventus x União São João – 2.488
- Primavera x Juventus – 2.330
- Primavera x Paulista – 2.046
- Comercial x São José – 2.033
- São José x Santo André – 2.028
- Primavera x Osasco Sporting – 2.020
- Marília x Grêmio Prudente – 1.708
- Noroeste x São José – 1.692
- XV de Piracicaba x União São João – 1.670
- Paulista x Primavera – 1.632
- Comercial x União São João – 1.609
- São José x EC São Bernardo – 1.565
- Primavera x São Caetano – 1.557
- Paulista x Osasco Sporting – 1.487
- Primavera x Noroeste – 1.433
- Comercial x XV de Piracicaba – 1.431
- Linense x Grêmio Prudente – 1.424
- Marília x Bandeirante – 1.364
- Paulista x Juventus – 1.325
- XV de Piracicaba x Noroeste – 1.322
- Marília x Linense – 1.279
- XV de Piracicaba x Comercial – 1.112
- Noroeste x Primavera – 1.104
- Comercial x Noroeste – 1.087
- Comercial x EC São Bernardo – 1.071
- Linense x Bandeirante – 1.067
- Santo André x São Caetano – 993
- Bandeirante x Grêmio Prudente – 930
- Grêmio Prudente x Paulista – 923
- Santo André x EC São Bernardo – 919
- Grêmio Prudente x Linense – 900
- União São João x XV de Piracicaba – 867
- Grêmio Prudente x Linense – 837
- Paulista x Grêmio Prudente – 827
- Noroeste x Comercial – 816
- Grêmio Prudente x Bandeirante – 812
- Noroeste x XV de Piracicaba – 783
- Santo André x São José – 771
- Linense x Marília – 769
- Juventus x Osasco Sporting – 765
- União São João x Comercial – 764
- Linense x Grêmio Prudente – 727
- Grêmio Prudente x Marília – 697
- Bandeirante x União São João – 657
- União São João x Bandeirante – 609
- Juventus x Primavera – 606
- Bandeirante x Linense – 533
- União São João x Noroeste – 504
- União São João x Juventus – 484
- Bandeirante x Marília – 467
- São Caetano x EC São Bernardo – 407
- São Caetano x Primavera – 354
- Osasco Sporting x Primavera – 308
- Osasco Sporting x Juventus – 295
- Noroeste x União São João – 293
- São Caetano x São José – 288
- EC São Bernardo x Santo André – 275
- São Caetano x Santo André – 247
- Osasco Sporting x Paulista – 162
- EC São Bernardo x São Caetano – 128
- EC São Bernardo x Comercial – 104
- EC São Bernardo x São José – 77