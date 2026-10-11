Gilberto Dom Pedro, de 59 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã de sábado (10), enquanto participava de uma romaria de bicicleta com destino a Aparecida, no Vale do Paraíba.

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Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele seguia viagem com o irmão e outros ciclistas quando o grupo foi atingido no acostamento da rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava.