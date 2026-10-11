Gilberto Dom Pedro, de 59 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã de sábado (10), enquanto participava de uma romaria de bicicleta com destino a Aparecida, no Vale do Paraíba.
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Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele seguia viagem com o irmão e outros ciclistas quando o grupo foi atingido no acostamento da rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava.
Conhecido como Dom Pedro Alemão, Gilberto recebeu homenagens de amigos e moradores dos bairros Ponte Grande e Jardim Munhoz, em Guarulhos, onde era uma figura querida. As mensagens publicadas nas redes sociais destacam a alegria, a amizade e as lembranças deixadas por ele na comunidade.
Em uma das homenagens, Luiz Balbino manifestou solidariedade à família e aos amigos do ciclista. “Sua história fará parte das lembranças da nossa comunidade”, escreveu. A mensagem também ressaltou a importância de Gilberto para os dois bairros e terminou com uma despedida: “Descanse em paz, Dom Pedro Alemão!”
Outras manifestações de pesar também foram publicadas. Marcia Marinho pediu que Deus acolha Gilberto e desejou força à família. Roberto Aleixo enviou condolências aos familiares e amigos, enquanto Juliana Rolim destacou a trajetória e a alegria do amigo, afirmando que ele fará muita falta.
Acidente aconteceu na Carvalho Pinto
O atropelamento ocorreu por volta das 6h30, na altura do km 116,5 da Carvalho Pinto. Segundo o boletim de ocorrência, os ciclistas pedalavam em fila indiana pelo acostamento quando o caminhão entrou no espaço e atingiu três integrantes do grupo.
Gilberto sofreu um grave traumatismo craniano e morreu no local. O irmão dele, de 66 anos, teve uma lesão em um dos braços. O terceiro ciclista atingido também precisou de atendimento médico.
Em depoimento à Polícia Civil, o irmão da vítima afirmou que o grupo seguia pelo acostamento em condições favoráveis de tempo e visibilidade. Segundo o relato, ele foi arremessado para a lateral da rodovia e viu o caminhão atingir Gilberto. A vítima teria sido arrastada junto com a bicicleta.
O irmão levantou a hipótese de que o motorista pudesse ter adormecido ao volante, mas essa possibilidade não foi confirmada pela investigação.
O caminhoneiro apresentou outra versão à polícia. Ele disse que se lembrava de fazer uma curva, mas não soube explicar por que o veículo entrou no acostamento. Também negou ter usado o celular ou dormido enquanto dirigia.
Motorista foi preso em flagrante
O motorista do caminhão foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele permaneceu detido para ser apresentado em audiência de custódia.
O teste do bafômetro teve resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil também solicitou um exame toxicológico, cujo resultado ainda dependia de formalização para ser incorporado à investigação.
Os relatos sobre o comportamento do motorista após o acidente apresentaram divergências. Policiais militares afirmaram que ele permaneceu no local, estava em estado de choque e se colocou à disposição para colaborar. Já o irmão de Gilberto declarou que o caminhoneiro não ficou junto às vítimas e que outras pessoas teriam impedido sua saída até a chegada das autoridades.
O motorista afirmou que parou para verificar o ocorrido, mas foi hostilizado por uma pessoa. O boletim de ocorrência não registra uma tentativa de fuga como fato comprovado.
A Polícia Científica realizou perícia no trecho da rodovia. A investigação deverá confrontar os depoimentos com os vestígios encontrados no local para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. A classificação criminal é provisória e pode ser alterada ao longo do inquérito.
Romaria para Aparecida
O acidente ocorreu durante o período de maior movimento de peregrinos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, que recebe milhares de fiéis nas celebrações de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
A morte de Gilberto reforça a preocupação com a segurança de romeiros que utilizam as rodovias do Vale do Paraíba para chegar à cidade, especialmente aqueles que fazem o percurso a pé ou de bicicleta.
Para familiares, amigos e moradores da Ponte Grande e do Jardim Munhoz, em Guarulhos, a despedida é marcada pela saudade de um homem cuja presença deixou lembranças na comunidade.
“Fará muita falta aqui pra todos nós”, escreveu Juliana Rolim ao se despedir do amigo.