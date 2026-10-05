Farol e ponte para o futuro, a educação é o tema do segundo capítulo do projeto especial Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe o debate contínuo sobre os desafios, oportunidades e caminhos da cidade para as próximas décadas. Um novo fórum sobre o tema será realizado ainda em 2026.
Lançado por OVALE, o Taubaté#400 tem como horizonte os 400 anos de Taubaté, que serão celebrados em 2045, resgatando raízes históricas, debatendo os desafios de hoje e projetando os caminhos para o amanhã.
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O primeiro capítulo do projeto teve como destaque o Fórum OVALE Taubaté#400, realizado em agosto, com debates sobre a história do município, desenvolvimento econômico, indústria, inovação e as transformações que podem marcar as próximas décadas. Apenas durante o fórum, OVALE produziu mais de 100 conteúdos no site e redes sociais.
Agora, a educação entra no centro da discussão. O projeto conta com o apoio institucional da Prefeitura de Taubaté.
“A realização de fóruns verticais reforça o posicionamento de OVALE e a sua capacidade expansionista como veículo líder de conteúdo regional, impulsionando negócios e gerando conexão entre lideranças de mercado, especialistas e formadores de opinião num ecossistema multiplataforma e transmissão ao vivo para mais de 600 mil usuários únicos e 500 mil seguidores das nossas redes sociais”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
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Um pacto pelo futuro de Taubaté
A escolha do tema está alinhada a um dos pilares do pacto construído pelo Taubaté#400: aproximar conhecimento, universidade e sociedade e estimular educação, qualificação e pesquisa como instrumentos de desenvolvimento. O projeto também defende uma universidade mais conectada ao cotidiano da cidade e às demandas da população.
O Fórum OVALE Taubaté#400 - Educação englobará ainda a publicação de dois cadernos especiais com 24 páginas, um ecossistema de notícias nas plataformas digitais de OVALE, com reportagens, vídeos e infográficos, além de podcasts, e outras ações, como uma cápsula do tempo e um pacto pelo futuro da cidade.
Durante o Fórum OVALE Taubaté#400, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), destacou a importância do projeto e de se debater a Taubaté de ontem, hoje e do amanhã. Ele salientou que o município está no caminho certo.
"Estamos enfrentando os desafios com responsabilidade e transparência. Todas as medidas duras que estamos tomando são necessárias para construir a Taubaté do futuro. Uma Taubaté que a gente sonha e merece", afirmou o prefeito.
Educação e futuro
A discussão sobre educação ganha importância dentro de uma visão de longo prazo para Taubaté. A cidade que pretende chegar aos 400 anos com novas oportunidades precisa discutir a formação das próximas gerações, a qualificação profissional, a inovação, a pesquisa e a relação entre academia e mercado.
Esse debate também se conecta a outro princípio do Taubaté#400: dar voz aos estudantes e às novas gerações para que seus sonhos, ideias e expectativas façam parte da construção do futuro do município.
O segundo fórum deverá ampliar essa conversa, reunindo representantes da educação, especialistas, lideranças, poder público e sociedade civil.
A iniciativa mantém a concepção do Taubaté#400 como um espaço permanente de diagnóstico dos desafios e discussão de soluções, envolvendo poder público, sociedade civil, universidade, comércio e indústria.
OVALE e o Taubaté#400
O projeto nasceu com a proposta de ampliar a cobertura jornalística sobre Taubaté e criar um ambiente de discussão pública sobre os caminhos da cidade. Além dos fóruns, o Taubaté#400 reúne conteúdos especiais e diferentes formatos nas plataformas de OVALE.
No primeiro capítulo, o projeto promoveu debates e produziu conteúdos sobre passado, presente e futuro de Taubaté. A iniciativa também estabeleceu um conjunto de compromissos para o município, reunidos no Pacto Taubaté#400, com temas como história, planejamento, inovação, inteligência artificial, transparência, imprensa livre e participação das novas gerações.
"Com cobertura jornalística ampliada e atuação multiplataforma, o projeto transforma OVALE em um condutor do debate público, promovendo diálogo, reflexão e construção coletiva sobre os caminhos de Taubaté", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
A educação, agora, passa a ocupar o centro do debate. A ideia é que o segundo capítulo do Taubaté#400 ajude a aprofundar uma discussão essencial para o futuro da cidade: como preparar Taubaté para as próximas décadas e para uma geração que viverá a cidade dos 400 anos.
Mais do que olhar para 2045, o projeto parte de uma premissa: o futuro de Taubaté começa a ser construído no presente.