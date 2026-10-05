O São José, finalista da Copa Paulista contra o União São João, detém os dois maiores públicos do torneio até agora. Dos 68 jogos realizados desde a primeira fase, a Águia do Vale aparece no "top 5" três vezes.
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No jogo contra o Noroeste, no último final de semana, quando venceu por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão, levou 8.346 torcedores ao estádio Martins Pereira — o maior público registrado na competição. Assim, o São José superou a própria marca, que era de 3.685 torcedores na vitória por 3 a 0 sobre o Comercial, nas quartas de final.
Entre as 68 partidas disputadas no campeonato, apenas 32 — menos da metade — tiveram público acima de 1.000 pessoas. Nos cinco compromissos como mandante, a Águia do Vale colocou quatro dígitos nas arquibancadas em todos eles. O menor público no Martins Pereira ocorreu na segunda rodada, com 1.565 pagantes diante do EC São Bernardo.
No total, o São José somou 18.152 torcedores em seus cinco jogos em casa, alcançando uma média de 3.630,4 pessoas por partida — a maior de todo o torneio. Vale destacar que a Copa Paulista é, historicamente, uma competição de público mais modesto, já que a maioria dos clubes trabalha com investimentos inferiores aos do primeiro semestre.
Curiosamente, a Águia do Vale também esteve presente no jogo de menor público do campeonato. Em Diadema, na penúltima rodada da fase de grupos, quando o EC São Bernardo foi o mandante, apenas 77 pagantes compareceram ao estádio.
Na grande final contra o União São João, o São José terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa por ter a melhor campanha geral. Nesse cenário, a tendência é que o clube quebre novamente seu próprio recorde de público na competição. O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027, ficando o vice com a opção remanescente.
Públicos dos 68 jogos da Copa Paulista (Top Jogos e Lista Revisada)
- São José x Noroeste – 8.346
- São José x Comercial – 3.685
- União São João x Grêmio Prudente – 2.748
- Juventus x Paulista – 2.597
- São José x São Caetano – 2.528
- Grêmio Prudente x União São João – 2.512
- Juventus x União São João – 2.488
- Primavera x Juventus – 2.330
- Primavera x Paulista – 2.046
- Comercial x São José – 2.033
- São José x Santo André – 2.028
- Primavera x Osasco Sporting – 2.020
- Marília x Grêmio Prudente – 1.708
- Noroeste x São José – 1.692
- XV de Piracicaba x União São João – 1.670
- Paulista x Primavera – 1.632
- Comercial x União São João – 1.609
- São José x EC São Bernardo – 1.565
- Primavera x São Caetano – 1.557
- Paulista x Osasco Sporting – 1.487
- Primavera x Noroeste – 1.433
- Comercial x XV de Piracicaba – 1.431
- Linense x Grêmio Prudente – 1.424
- Marília x Bandeirante – 1.364
- Paulista x Juventus – 1.325
- XV de Piracicaba x Noroeste – 1.322
- Marília x Linense – 1.279
- XV de Piracicaba x Comercial – 1.112
- Noroeste x Primavera – 1.104
- Comercial x Noroeste – 1.087
- Comercial x EC São Bernardo – 1.071
- Linense x Bandeirante – 1.067
- Santo André x São Caetano – 993
- Bandeirante x Grêmio Prudente – 930
- Grêmio Prudente x Paulista – 923
- Santo André x EC São Bernardo – 919
- Grêmio Prudente x Linense – 900
- União São João x XV de Piracicaba – 867
- Grêmio Prudente x Linense – 837
- Paulista x Grêmio Prudente – 827
- Noroeste x Comercial – 816
- Grêmio Prudente x Bandeirante – 812
- Noroeste x XV de Piracicaba – 783
- Santo André x São José – 771
- Linense x Marília – 769
- Juventus x Osasco Sporting – 765
- União São João x Comercial – 764
- Linense x Grêmio Prudente – 727
- Grêmio Prudente x Marília – 697
- Bandeirante x União São João – 657
- União São João x Bandeirante – 609
- Juventus x Primavera – 606
- Bandeirante x Linense – 533
- União São João x Noroeste – 504
- União São João x Juventus – 484
- Bandeirante x Marília – 467
- São Caetano x EC São Bernardo – 407
- São Caetano x Primavera – 354
- Osasco Sporting x Primavera – 308
- Osasco Sporting x Juventus – 295
- Noroeste x União São João – 293
- São Caetano x São José – 288
- EC São Bernardo x Santo André – 275
- São Caetano x Santo André – 247
- Osasco Sporting x Paulista – 162
- EC São Bernardo x São Caetano – 128
- EC São Bernardo x Comercial – 104
- EC São Bernardo x São José – 77