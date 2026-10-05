05 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MARTINS PEREIRA

São José emplaca 3 dos 5 maiores públicos da Copa Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação SJEC
Águia do Vale tem maior média de público do torneio
Águia do Vale tem maior média de público do torneio

O São José, finalista da Copa Paulista contra o União São João, detém os dois maiores públicos do torneio até agora. Dos 68 jogos realizados desde a primeira fase, a Águia do Vale aparece no "top 5" três vezes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No jogo contra o Noroeste, no último final de semana, quando venceu por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão, levou 8.346 torcedores ao estádio Martins Pereira — o maior público registrado na competição. Assim, o São José superou a própria marca, que era de 3.685 torcedores na vitória por 3 a 0 sobre o Comercial, nas quartas de final.

Entre as 68 partidas disputadas no campeonato, apenas 32 — menos da metade — tiveram público acima de 1.000 pessoas. Nos cinco compromissos como mandante, a Águia do Vale colocou quatro dígitos nas arquibancadas em todos eles. O menor público no Martins Pereira ocorreu na segunda rodada, com 1.565 pagantes diante do EC São Bernardo.

No total, o São José somou 18.152 torcedores em seus cinco jogos em casa, alcançando uma média de 3.630,4 pessoas por partida — a maior de todo o torneio. Vale destacar que a Copa Paulista é, historicamente, uma competição de público mais modesto, já que a maioria dos clubes trabalha com investimentos inferiores aos do primeiro semestre.

Curiosamente, a Águia do Vale também esteve presente no jogo de menor público do campeonato. Em Diadema, na penúltima rodada da fase de grupos, quando o EC São Bernardo foi o mandante, apenas 77 pagantes compareceram ao estádio.

Na grande final contra o União São João, o São José terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa por ter a melhor campanha geral. Nesse cenário, a tendência é que o clube quebre novamente seu próprio recorde de público na competição. O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027, ficando o vice com a opção remanescente.

Públicos dos 68 jogos da Copa Paulista (Top Jogos e Lista Revisada)

  1. São José x Noroeste – 8.346
  2. São José x Comercial – 3.685
  3. União São João x Grêmio Prudente – 2.748
  4. Juventus x Paulista – 2.597
  5. São José x São Caetano – 2.528
  6. Grêmio Prudente x União São João – 2.512
  7. Juventus x União São João – 2.488
  8. Primavera x Juventus – 2.330
  9. Primavera x Paulista – 2.046
  10. Comercial x São José – 2.033
  11. São José x Santo André – 2.028
  12. Primavera x Osasco Sporting – 2.020
  13. Marília x Grêmio Prudente – 1.708
  14. Noroeste x São José – 1.692
  15. XV de Piracicaba x União São João – 1.670
  16. Paulista x Primavera – 1.632
  17. Comercial x União São João – 1.609
  18. São José x EC São Bernardo – 1.565
  19. Primavera x São Caetano – 1.557
  20. Paulista x Osasco Sporting – 1.487
  21. Primavera x Noroeste – 1.433
  22. Comercial x XV de Piracicaba – 1.431
  23. Linense x Grêmio Prudente – 1.424
  24. Marília x Bandeirante – 1.364
  25. Paulista x Juventus – 1.325
  26. XV de Piracicaba x Noroeste – 1.322
  27. Marília x Linense – 1.279
  28. XV de Piracicaba x Comercial – 1.112
  29. Noroeste x Primavera – 1.104
  30. Comercial x Noroeste – 1.087
  31. Comercial x EC São Bernardo – 1.071
  32. Linense x Bandeirante – 1.067
  33. Santo André x São Caetano – 993
  34. Bandeirante x Grêmio Prudente – 930
  35. Grêmio Prudente x Paulista – 923
  36. Santo André x EC São Bernardo – 919
  37. Grêmio Prudente x Linense – 900
  38. União São João x XV de Piracicaba – 867
  39. Grêmio Prudente x Linense – 837
  40. Paulista x Grêmio Prudente – 827
  41. Noroeste x Comercial – 816
  42. Grêmio Prudente x Bandeirante – 812
  43. Noroeste x XV de Piracicaba – 783
  44. Santo André x São José – 771
  45. Linense x Marília – 769
  46. Juventus x Osasco Sporting – 765
  47. União São João x Comercial – 764
  48. Linense x Grêmio Prudente – 727
  49. Grêmio Prudente x Marília – 697
  50. Bandeirante x União São João – 657
  51. União São João x Bandeirante – 609
  52. Juventus x Primavera – 606
  53. Bandeirante x Linense – 533
  54. União São João x Noroeste – 504
  55. União São João x Juventus – 484
  56. Bandeirante x Marília – 467
  57. São Caetano x EC São Bernardo – 407
  58. São Caetano x Primavera – 354
  59. Osasco Sporting x Primavera – 308
  60. Osasco Sporting x Juventus – 295
  61. Noroeste x União São João – 293
  62. São Caetano x São José – 288
  63. EC São Bernardo x Santo André – 275
  64. São Caetano x Santo André – 247
  65. Osasco Sporting x Paulista – 162
  66. EC São Bernardo x São Caetano – 128
  67. EC São Bernardo x Comercial – 104
  68. EC São Bernardo x São José – 77

 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários