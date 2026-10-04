O jornalista Márcio Chaer morreu neste sábado (3), em São Paulo, enquanto perseguia um ladrão nas proximidades da Estação Armênia, na zona norte da capital. Ele estava em um carro com outras pessoas quando foi assaltado e correu pelas ruas atrás do autor, sofrendo um infarto.

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Câmeras de monitoramento registraram a perseguição. Nas imagens, o jornalista aparece usando calça clara e blusa azul.