04 de outubro de 2026
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MÁRCIO CHAER

Vídeo mostra jornalista perseguindo ladrão antes de morrer em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jornalista Márcio Chaer
Jornalista Márcio Chaer

O jornalista Márcio Chaer morreu neste sábado (3), em São Paulo, enquanto perseguia um ladrão nas proximidades da Estação Armênia, na zona norte da capital. Ele estava em um carro com outras pessoas quando foi assaltado e correu pelas ruas atrás do autor, sofrendo um infarto.

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Câmeras de monitoramento registraram a perseguição. Nas imagens, o jornalista aparece usando calça clara e blusa azul.

Chaer era diretor-executivo da Revista Consultor Jurídico (ConJur), fundada por ele em 1997. O veículo é especializado na cobertura do Poder Judiciário. A morte foi lamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e por autoridades do Judiciário, entre elas os ministros do STF Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

Nas redes sociais, Márcio também foi homenageado por familiares, amigos e colegas de profissão.

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