O São José entra em campo na noite deste sábado (3), a partir das 19h, em jogo contra o Noroeste, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Paulista de 2026. Mais que a vaga na decisão, o jogo de logo mais é o mais importante dos últimos três anos para a Águia do Vale.
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Afinal de contas, a vitória significará a volta ao cenário nacional, repetindo o que aconteceu em 2023, quando chegou às finais do mesmo torneio. E, para quem sonha com a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027, ganhar do Noroeste logo mais é o primeiro passo.
Como houve empate por 1 a 1 no jogo de ida, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, vai para a final, contra o vencedor do confronto entre União São João e Grêmio Prudente, que fazem a outra semi.
Pelo regulamento, o campeão da Copa Paulista tem o direito de escolher entre a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a vaga remanescente. No caso da Águia, o objetivo é claro: a Série D do Brasileiro, torneio que disputou pela última vez em 2024.
No jogo de logo mais, o São José, que parou na segunda fase da Série A-2 no primeiro semestre, tem que passar por um rival que está na Série A-1 e que, ainda neste segundo semestre, também disputou a Série D, onde caiu na primeira fase.
Com investimento alto feito pela SAF, o time da região tem a responsabilidade de buscar algo maior neste ano. E a ida para a final poderá salvar a temporada após a frustração na busca pelo acesso à elite estadual no primeiro semestre.
Por fim, a diretoria da Águia espera o maior público do ano no Martins Pereira em 2026 no jogo de logo mais. De forma antecipada, mais de 4.500 ingressos já haviam sido vendidos até quarta-feira (30) e a comercialização segue até a hora da partida.
O volante Thomaz Carvalho reforçou a importância das arquibancadas. “A gente tem o nosso 12º jogador, que é a torcida. Contra o Comercial nos ajudou muito. A nossa torcida é muito grande, muito forte e é bonita a festa que eles fazem. Isso é um incentivo muito grande para nós”, destacou.
A bilheteria do Martins Pereira abre às 14h, enquanto os portões serão abertos às 17h. Também a partir das 17h, a Rua Martins Pereira será interditada para a chegada da delegação.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Otávio, Thomaz Carvalho, Vitinho (ou Fernando Neto) e Jefinho; Guilherme Santos e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Noroeste
Diogo Silva; Yuri Ferraz, Ronaldo Alves, Maycon Matheus e Luiz Henrique; Vini Guedes, Igor Cristiano e Léo Ceará; Elicley, Bruno Lopes e Lucas Douglas. Técnico: Vaguinho Santos.
Árbitro: Thiago Luis Scarascati. Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 3 de outubro de 2026. Horário: 19h