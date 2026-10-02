O São José entra em campo na noite deste sábado (3), a partir das 19h, em jogo contra o Noroeste, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Paulista de 2026. Mais que a vaga na decisão, o jogo de logo mais é o mais importante dos últimos três anos para a Águia do Vale.

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Afinal de contas, a vitória significará a volta ao cenário nacional, repetindo o que aconteceu em 2023, quando chegou às finais do mesmo torneio. E, para quem sonha com a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027, ganhar do Noroeste logo mais é o primeiro passo.