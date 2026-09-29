O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, comparou a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida à facada sofrida por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018. A declaração foi feita na noite dessa segunda-feira (28), durante participação no SantoFlow Podcast, voltado ao público católico.

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Ao comentar a informação falsa de que teria a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, Flávio afirmou que considera a repercussão do episódio uma espécie de “facada” contra ele.