Um corpo foi encontrado em um córrego, embaixo de uma ponte, no bairro Santa Maria, na região leste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (28). A ocorrência segue em andamento, e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

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Equipes foram acionadas para atender o caso. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima nem sobre o que causou a morte.

Como estava a vítima