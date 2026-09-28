28 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ZONA LESTE

URGENTE: Corpo é achado em córrego no bairro Santa Maria, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um corpo foi encontrado em um córrego, embaixo de uma ponte, no bairro Santa Maria, na região leste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (28). A ocorrência segue em andamento, e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes foram acionadas para atender o caso. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima nem sobre o que causou a morte.

Como estava a vítima

De acordo com informações preliminares, a pessoa vestia calça jeans e uma blusa ou camisa aparentemente preta, com alguns detalhes. Esses dados podem ajudar na identificação, que ainda depende de confirmação oficial.

Local passará por procedimentos

A área deverá passar pelos procedimentos necessários para que as circunstâncias do caso sejam apuradas. Só depois dessa etapa será possível esclarecer o que aconteceu.

  • Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários