Um corpo foi encontrado em um córrego, embaixo de uma ponte, no bairro Santa Maria, na região leste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (28). A ocorrência segue em andamento, e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes foram acionadas para atender o caso. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima nem sobre o que causou a morte.
Como estava a vítima
De acordo com informações preliminares, a pessoa vestia calça jeans e uma blusa ou camisa aparentemente preta, com alguns detalhes. Esses dados podem ajudar na identificação, que ainda depende de confirmação oficial.
Local passará por procedimentos
A área deverá passar pelos procedimentos necessários para que as circunstâncias do caso sejam apuradas. Só depois dessa etapa será possível esclarecer o que aconteceu.
- Matéria em atualização