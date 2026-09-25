Giovana Isabele Braga Cruz, de 18 anos, luta pela vida em um hospital de São José dos Campos depois de ser esfaqueada durante uma tentativa de assalto que também terminou com a morte de uma idosa. A família pede doações de sangue urgentes para ajudar na recuperação da jovem.
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O ataque aconteceu na manhã de quinta-feira (24), em uma adega na região do bairro Nova Michigan. Giovana foi atingida no pescoço e na barriga e, agora, depende da solidariedade da população para seguir seu tratamento.
Como doar sangue para Giovanna
Quem quiser ajudar deve comparecer ao Banco de Sangue, na Rua Antônio Saes, 425, em frente à Santa Casa, e informar o nome Giovana Isabele Braga Cruz. Segundo a família, doações de qualquer tipo sanguíneo são aceitas. É necessário estar em jejum para doar.
Entenda o ataque
De acordo com o registro policial, o suspeito Allan Silva de Lima teria entrado armado com duas facas em uma adega na avenida Tancredo Neves durante uma tentativa de roubo. Ele atacou a funcionária, que foi socorrida inicialmente na UPA do Novo Horizonte e depois transferida para o Hospital Municipal.
Ao deixar o local, o suspeito foi perseguido por moradores da região. Durante a fuga, houve disparos de arma de fogo -- e um deles atingiu um carro que passava pelo local.
Idosa foi atingida durante perseguição
O tiro atravessou o vidro do veículo em que estava Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, atingindo-a na cabeça. Ela estava no banco do passageiro, ao lado de uma cuidadora, voltando para casa após participar de uma atividade para idosos. Maria não era o alvo da ação e morreu no local.
O velório de Maria ocorre no Memorial Bom Retiro, em São José, e o sepultamento está marcado para as 14h desta sexta-feira (25), no Cemitério Memorial Bom Retiro.
Investigação apura autoria do disparo fatal
A Polícia Civil ainda não identificou quem efetuou o tiro que matou a idosa. As investigações analisam imagens, depoimentos e demais provas para reconstruir a sequência dos fatos. O IML foi acionado para realizar o exame necroscópico.
Allan Silva de Lima foi preso em flagrante por tentativa de roubo com emprego de arma branca. As facas usadas no crime foram apreendidas, e as imagens da ocorrência foram anexadas ao inquérito. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva.