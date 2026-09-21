O Noroeste será o adversário do São José na semifinal da Copa Paulista, independentemente do resultado entre Juventus e União São João, que ainda decidem a outra vaga. Isso porque o Linense, então time de melhor campanha, acabou eliminado em casa pelo Grêmio Prudente.

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Com isso, a Águia do Vale acaba herdando a melhor campanha geral entre os quatro semifinalista e o Noroeste já também garantiu a quarta melhor campanha entre os classificados.