O Noroeste será o adversário do São José na semifinal da Copa Paulista, independentemente do resultado entre Juventus e União São João, que ainda decidem a outra vaga. Isso porque o Linense, então time de melhor campanha, acabou eliminado em casa pelo Grêmio Prudente.
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Com isso, a Águia do Vale acaba herdando a melhor campanha geral entre os quatro semifinalista e o Noroeste já também garantiu a quarta melhor campanha entre os classificados.
Como o São José tem melhor campanha que o time de Bauru, o primeiro jogo será na casa do adversário, no estádio Alfredo Castilho. A volta será em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira.
No entanto, as datas e horários ainda serão divulgadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol), provavelmente nesta terça-feira (22).
Nas quartas de final, o São José eliminou o Comercial, com um 3 a 0 em casa. Já o Noroeste eliminou o Primavera nos pênaltis e passou.
Agora, quem avançar da semifinal já terá garantida uma vaga no cenário nacional em 2027, onde o campeão escolhe se prefere a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil.