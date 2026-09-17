O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. Ele morreu por volta das 6h30. Luiz Paulo enfrentava Alzheimer. O corpo será velado na Câmara Municipal de São José dos Campos e, posteriormente, será sepultado na cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Luiz Paulo deixa a esposa, dois filhos e netos. Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pelo jornalismo, pela atuação política e pela defesa de suas convicções.
Também ocupava a Cadeira 4 da Academia Joseense de Letras, que tem como patrono Francisco Pereira da Silva, o Chico Triste. Sua trajetória se tornou parte da história política e cultural de São José dos Campos.
A carreira no jornalismo começou em 1965, na Rádio Piratininga. Depois, Luiz Paulo foi redator do jornal ValeParaibano e trabalhou na Rádio Clube, além de atuar como correspondente de O Estado de S. Paulo em São José dos Campos. Em 1976, iniciou uma trajetória de aproximadamente duas décadas na Câmara Municipal, após ser eleito vereador.
Prisão e tortura durante a ditadura
A história de Luiz Paulo também foi marcada pela repressão durante a ditadura militar. Em 1970, quando trabalhava no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), foi preso por agentes do DOI-CODI sob acusação de ligação com estudantes que tentavam reorganizar o Partido Comunista em São José dos Campos.
Levado para São Paulo, foi interrogado, encapuzado e torturado. Entre as violências sofridas, passou pela chamada “cadeira do dragão”, instrumento utilizado para aplicar choques elétricos. Também sofreu agressões físicas que provocaram sequelas, entre elas tímpano perfurado, dentes quebrados e lesões na coluna.
Luiz Paulo permaneceu preso por mais de 140 dias em diferentes locais, entre eles a Base Aérea de Santos, o navio-prisão Raul Soares, o DEOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e o DOI-CODI, em São Paulo.
Após ser libertado, precisou ser internado na Beneficência Portuguesa e, posteriormente, no Hospital das Clínicas para tratar as lesões provocadas pelas agressões.
Mesmo após a perseguição política, retomou a atividade jornalística em 1976 e, naquele mesmo ano, foi eleito vereador. Durante o período, a Arena tentou cassar seu mandato, mas não conseguiu, já que Luiz Paulo não havia perdido os direitos políticos.
Livros e memória de São José
Além do jornalismo e da política, Luiz Paulo dedicou parte de sua vida à literatura e à preservação da memória de São José dos Campos. Autor de seis livros, escreveu sobre a história e a cultura do município e registrou em sua obra episódios importantes de sua própria trajetória.
Em 2022, publicou “A Cadeira do Dragão – Memórias da Ditadura Militar”, livro em que relatou a experiência das prisões políticas e das sessões de tortura que sofreu durante o regime militar. O título faz referência a um dos instrumentos utilizados contra presos políticos naquele período.
Ao longo de sua trajetória, Luiz Paulo Costa também ficou marcado pela atuação sindical e pela participação em partidos políticos. Para amigos, familiares e pessoas que acompanharam sua vida pública, deixa um legado associado ao jornalismo, à política e à defesa de seus ideais.