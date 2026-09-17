O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. Ele morreu por volta das 6h30. Luiz Paulo enfrentava Alzheimer. O corpo será velado na Câmara Municipal de São José dos Campos e, posteriormente, será sepultado na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Luiz Paulo deixa a esposa, dois filhos e netos. Ao longo da vida, construiu uma trajetória marcada pelo jornalismo, pela atuação política e pela defesa de suas convicções.