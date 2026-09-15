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ACIDENTE

Motociclista fica desacordado após acidente em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou homem ferido
Acidente deixou homem ferido

Um motociclista ficou desacordado após sofrer um acidente por volta das 16h20 desta terça-feira (15), na avenida dos Astronautas, em São José dos Campos. Segundo informações iniciais, a vítima caiu da motocicleta e permaneceu inconsciente no local após o acidente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento ao motociclista.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias que provocaram o acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

A ocorrência segue em andamento.

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