Um motociclista ficou desacordado após sofrer um acidente por volta das 16h20 desta terça-feira (15), na avenida dos Astronautas, em São José dos Campos. Segundo informações iniciais, a vítima caiu da motocicleta e permaneceu inconsciente no local após o acidente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento ao motociclista.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias que provocaram o acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.