O São José Futsal buscou um empate por 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), pelo Campeonato Paulista de futsal. O time joseense saiu atrás no segundo tempo, mas encontrou o gol da igualdade nos minutos finais, com Dentinho.
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A partida foi disputada no ginásio do Corinthians, em São Paulo. Desde o início, o confronto foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes alternando momentos de pressão e tentando acelerar as jogadas no ataque.
Mesmo atuando fora de casa, o São José adotou uma postura ofensiva e pressionou a saída de bola do Corinthians. O time da casa respondeu com a mesma intensidade, o que deixou o jogo bastante movimentado, apesar do placar zerado.
O goleiro Barack também apareceu bem quando foi exigido, enquanto o ataque joseense criou oportunidades para abrir o marcador. Nenhuma delas, porém, terminou em gol antes do intervalo.
Corinthians abre o placar
O ritmo não mudou no segundo tempo. As duas equipes continuaram disputando cada bola e buscando espaços para chegar ao ataque.
Aos nove minutos, Kauã foi expulso, deixando o São José com um jogador a menos. O Corinthians aproveitou a vantagem numérica e conseguiu abrir o placar.
Em desvantagem, o São José aumentou a pressão em busca do empate. O Corinthians conseguiu sustentar a vantagem durante boa parte da etapa final, mas a estratégia joseense mudou nos minutos decisivos.
Dentinho empata no fim
Faltando cerca de três minutos para o fim, Lukinhas entrou como goleiro-linha. A mudança deu resultado rapidamente.
Em uma das primeiras jogadas com a formação ofensiva, a bola circulou com velocidade até chegar a Ronney na entrada da área. Ele tocou de primeira para dentro, e Dentinho se antecipou à defesa para marcar o gol do empate.
Depois do 1 a 1, o Corinthians também passou a utilizar o goleiro-linha. O São José, porém, conseguiu se defender e ainda teve chances em roubadas de bola para buscar a virada.
O placar permaneceu igual até o fim, e o São José voltou para casa com um ponto conquistado fora de casa.
Próximo jogo
O próximo compromisso do São José será na terça-feira (15), às 19h30, contra a Liga Sancaetanense. A partida será disputada no ginásio do Altos de Santana.