O São José Futsal buscou um empate por 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), pelo Campeonato Paulista de futsal. O time joseense saiu atrás no segundo tempo, mas encontrou o gol da igualdade nos minutos finais, com Dentinho.

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A partida foi disputada no ginásio do Corinthians, em São Paulo. Desde o início, o confronto foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes alternando momentos de pressão e tentando acelerar as jogadas no ataque.