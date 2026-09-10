O São José vai abrir o treino deste sábado (12) para a torcida no Martins Pereira. A atividade será uma oportunidade para os torcedores acompanharem de perto a preparação da equipe para as quartas de final da Copa Paulista. No domingo (13), a Águia do Vale visita o Comercial, às 16h, em Ribeirão Preto. A volta acontece dia 19, às 19h, em casa.

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A abertura dos portões está prevista para as 9h45, com acesso pelo Portão 9, no setor Polipet. Para entrar, cada torcedor deverá levar 1 kg de alimento não perecível.