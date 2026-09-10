O São José vai abrir o treino deste sábado (12) para a torcida no Martins Pereira. A atividade será uma oportunidade para os torcedores acompanharem de perto a preparação da equipe para as quartas de final da Copa Paulista. No domingo (13), a Águia do Vale visita o Comercial, às 16h, em Ribeirão Preto. A volta acontece dia 19, às 19h, em casa.
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A abertura dos portões está prevista para as 9h45, com acesso pelo Portão 9, no setor Polipet. Para entrar, cada torcedor deverá levar 1 kg de alimento não perecível.
Os alimentos arrecadados serão destinados ao Instituto Francisca Júlia, entidade que atua na área de saúde e bem-estar mental. A ação ocorre durante o Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção ao suicídio.
O treino será realizado no Martins Pereira, em São José dos Campos. Os ingressos devem ser reservados previamente pela internet.
Serviço
São José — treino aberto à torcida
Data: sábado (12)
Abertura dos portões: 9h45
Local: Estádio Martins Pereira
Acesso: Portão 9 — setor Polipet
Entrada: 1 kg de alimento não perecível por pessoa
Destino das doações: Instituto Francisca Júlia