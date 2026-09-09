O São José Basketball perdeu por 104 a 81 o Mogi na noite desta quarta-feira (9), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista masculino de Basquete. Com isso, o time da região está fora do campeonato e não consegue repetir o feito do ano passado, quando chegou entre os quatro primeiros colocados.
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Na série melhor de três partidas, os joseenses, comandados pelo técnico Cris Ahmed, já tinham perdido em casa no primeiro jogo. E precisavam vencer para provocar o terceiro confronto, porém, isso não aconteceu. Rafael Paulicchi, do Mogi, foi o principal cestinha do jogo, com 24 pontos e 10 rebotes, atingindo também dois dígitos em dois fundamentos diferentes.
Agora, o São José só volta a jogar no dia 19 de outubro, quando visita Franca, a partir das 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca, na abertura da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil). E os mogianos pegam o Corinthians na semifinal do Paulista.
A partida desta noite começou com mais de uma hora de atraso, devido a uma umidade excessiva na quadra. Assim, foi necessário um trabalho de secagem do piso para o reinício da partida, que parou com 11 segundos.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, após o atraso no início da partida, o São José teve uma atuação consistente, principalmente pela boa participação do norte-americano Payton. E, com as mãos calibradas, conseguiu fechar o período inicial com vantagem de quatro pontos: 27 a 23.
Veio o segundo quarto e os mogianos reagiram, passando à frente do placar e abrindo vantagem. No entanto, antes do intervalo, o time joseense conseguiu equilibrar de novo e descontou para um ponto a diferença: 49 a 48.
Depois do intervalo, o São José encontrou dificuldades para acompanhar o ritmo e viu o Mogi abrir vantagem. Com isso, os donos da casa abriram dez pontos de frente: 76 a 66.
Nos últimos dez minutos, os joseenses tentaram ainda manter a competitividade em quadra. Porém, começou a errar muito e o Mogi, mas certeiro, abriu vantagem suficiente para liquidar o jogo e não dar chances ao time da região.
Jogos das quartas de final
- Jogo 1 - 3/9 (quinta-feira) – São José Basketball 77 x 102 Mogi Basquete – Ginásio Linneu de Moura
- Jogo 2 – 9/9 (quarta-feira) – Mogi Basquete 104 x 81 São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos – Mogi das Cruzes/SP