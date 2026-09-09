O São José Basketball perdeu por 104 a 81 o Mogi na noite desta quarta-feira (9), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista masculino de Basquete. Com isso, o time da região está fora do campeonato e não consegue repetir o feito do ano passado, quando chegou entre os quatro primeiros colocados.

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Na série melhor de três partidas, os joseenses, comandados pelo técnico Cris Ahmed, já tinham perdido em casa no primeiro jogo. E precisavam vencer para provocar o terceiro confronto, porém, isso não aconteceu. Rafael Paulicchi, do Mogi, foi o principal cestinha do jogo, com 24 pontos e 10 rebotes, atingindo também dois dígitos em dois fundamentos diferentes.