Motoristas que utilizam a rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, devem ficar atentos a uma interdição programada para a madrugada desta quarta-feira (9). A rodovia será totalmente bloqueada nos dois sentidos, no km 145, para o lançamento de pouco mais de 440 metros de cabos da rede elétrica sobre a pista.

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De acordo com a RioSP, concessionária responsável pela rodovia, a operação terá início à 0h e previsão de término às 4h30. Ao todo, serão realizadas seis interrupções de aproximadamente 30 minutos no fluxo de veículos. Entre os bloqueios, o tráfego será liberado por 15 minutos para permitir a passagem dos veículos que ficaram retidos.