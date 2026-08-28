O São José anunciou nesta sexta-feira (28) um pacote de quatro reforços para a sequência da Copa Paulista. A diretoria foi ao mercado e confirmou as chegadas do volante Otávio, do extremo Guilherme Santos, do lateral-esquerdo Carlos Henrique e do goleiro Guilherme Zapeli.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os movimentos acontecem justamente no momento em que o São José se prepara para disputar as quartas de final da Copa Paulista. Ainda nesta sexta, a equipe também confirmou nesta sexta o desligamento do volante Cristiano Robert do Amaral, que deixou o clube após a diretoria constatar que ele participou de duas partidas do Campeonato Amador de Ribeirão Preto enquanto ainda tinha vínculo profissional com a Águia.
Volante campeão da Série A3
A primeira novidade é o volante Otávio, de 27 anos. Com 1,90 metro, o jogador chega por empréstimo até 28 de novembro. O meio-campista foi campeão da Série A3 do Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista e teve participação importante na campanha do título, com seis gols marcados.
Otávio afirmou que chega ao São José disposto a contribuir em diferentes funções no meio-campo.
"Estou muito feliz pela oportunidade de defender a camisa do São José. O torcedor pode esperar muita entrega e raça. Posso atuar como primeiro ou segundo volante e chego focado em ajudar a equipe. Agora, o objetivo é conquistar a Copa Paulista", afirmou.
Guilherme Santos chega com títulos na carreira
Outro reforço anunciado é o extremo canhoto Guilherme Santos, de 25 anos. O jogador disputou nesta temporada a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e foi campeão paraibano pelo Botafogo-PB.
Revelado pelo Atlético-MG, Guilherme também conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo clube mineiro. Na campanha, marcou 15 gols e deu sete assistências.
No primeiro contato com a torcida da Águia, o jogador destacou a disposição para ajudar o time na busca pelo título.
"Fui muito bem recebido por todos e encontrei uma estrutura muito boa. Fico feliz de fazer parte do São José e espero ajudar na conquista desse título. A torcida pode esperar um jogador com raça, vontade e que vai dar tudo pela equipe", disse.
Carlos Henrique está de volta
O São José também confirmou o retorno do lateral-esquerdo Carlos Henrique, de 25 anos, que já teve destaque pela equipe na temporada.
O jogador foi um dos principais nomes da Águia na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Depois, defendeu o Treze e chegou à terceira fase da Série D.
Carlos Henrique ainda acumula passagens por Atlético-GO, ASA-AL e Portuguesa, clube pelo qual foi campeão da Série A2 em 2022.
"É uma felicidade muito grande poder retornar a um clube pelo qual tenho um carinho especial e que abriu as portas para mim. Sou muito grato ao São José e fui novamente muito bem recebido. Volto com o objetivo de ajudar o clube a ser campeão e conquistar a vaga na Série D", afirmou.
Goleiro também reforça elenco
Para o gol, a novidade é Guilherme Zapeli, de 26 anos. Com 1,91 metro, o goleiro disputou a Série A2 pelo São Bento nesta temporada e depois atuou pelo Mamoré no Módulo II do Campeonato Mineiro.
Pela equipe mineira, Zapeli chegou até a semifinal da competição. O goleiro destacou a tradição do São José e a estrutura encontrada no clube.
"É um sentimento de muita gratidão e felicidade por representar um clube tão tradicional como o São José. A partir do momento em que surgiu o contato, não pensei duas vezes em vir para cá, pela representatividade, pela organização e pela torcida que o clube tem", afirmou.
Reforços chegam após saída de Cristiano
As quatro contratações foram anunciadas no mesmo dia em que o São José confirmou o desligamento de Cristiano Robert.
Segundo o clube, o atleta participou de duas partidas pelo Hawai FC no Campeonato Amador Municipal de Ribeirão Preto, nos dias 16 e 23 de agosto, quando ainda mantinha vínculo profissional com a Águia. Cristiano aparece nas escalações oficiais e recebeu cartão amarelo nos dois jogos.
O São José informou que considerou a situação grave e apontou reincidência da conduta, registrada pela segunda vez em menos de um ano. Diante disso, decidiu pelo desligamento do jogador. A saída abriu espaço no elenco justamente antes da sequência decisiva da Copa Paulista.
Águia está nas quartas de final
O São José chega aos mata-matas da Copa Paulista com o objetivo de avançar na competição e brigar pelo título. A fase de quartas de final será disputada em confrontos de ida e volta. O clube aposta nas novas peças para aumentar as opções do técnico na reta decisiva da temporada.
Com quatro caras novas e uma vaga entre os oito melhores da competição, a Águia agora concentra forças na busca por uma campanha que termine com o título e a possibilidade de garantir uma vaga nacional para a próxima temporada.