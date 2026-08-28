O São José anunciou nesta sexta-feira (28) um pacote de quatro reforços para a sequência da Copa Paulista. A diretoria foi ao mercado e confirmou as chegadas do volante Otávio, do extremo Guilherme Santos, do lateral-esquerdo Carlos Henrique e do goleiro Guilherme Zapeli.

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Os movimentos acontecem justamente no momento em que o São José se prepara para disputar as quartas de final da Copa Paulista. Ainda nesta sexta, a equipe também confirmou nesta sexta o desligamento do volante Cristiano Robert do Amaral, que deixou o clube após a diretoria constatar que ele participou de duas partidas do Campeonato Amador de Ribeirão Preto enquanto ainda tinha vínculo profissional com a Águia.

Volante campeão da Série A3