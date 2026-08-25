25 de agosto de 2026
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MORTE SUSPEITA

Pescadores encontram feto em área de mangue do litoral paulista

Por Da redação | Cubatão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Pescadores encontraram um feto, aparentemente do sexo masculino, em uma área de mangue na Vila dos Pescadores, em Cubatão, na Baixada Santista. O caso foi registrado no domingo (23) como morte suspeita e encontro de cadáver.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e realizou diligências na região. Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher da comunidade teria dado à luz recentemente, mas ela ainda não foi localizada.

A perícia esteve no local para os procedimentos necessários e a remoção do corpo. As investigações buscam identificar a mulher e esclarecer as causas da morte.

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