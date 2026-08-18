O desenvolvimento econômico acontece de forma mais consistente quando nasce da vocação de cada região. O Estado de São Paulo reúne municípios que se destacam pela força da indústria, do agronegócio, da tecnologia, do turismo e de inúmeros outros setores que impulsionam empregos, renda e inovação. Fortalecer essas potencialidades locais é uma estratégia essencial para ampliar a competitividade da economia paulista e criar oportunidades para a população.

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Foi com esse propósito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo criou o SP Produz, programa que reconhece, organiza e fortalece as Cadeias Produtivas Locais (CPLs). A iniciativa reúne empresas de um mesmo segmento e com isso as cadeias produtivas aproximam empreendedores, universidades, centros de pesquisa, entidades de classe e poder público visando aumentar a produtividade, estimular a inovação e gerar desenvolvimento regional.