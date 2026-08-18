O desenvolvimento econômico acontece de forma mais consistente quando nasce da vocação de cada região. O Estado de São Paulo reúne municípios que se destacam pela força da indústria, do agronegócio, da tecnologia, do turismo e de inúmeros outros setores que impulsionam empregos, renda e inovação. Fortalecer essas potencialidades locais é uma estratégia essencial para ampliar a competitividade da economia paulista e criar oportunidades para a população.
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Foi com esse propósito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo criou o SP Produz, programa que reconhece, organiza e fortalece as Cadeias Produtivas Locais (CPLs). A iniciativa reúne empresas de um mesmo segmento e com isso as cadeias produtivas aproximam empreendedores, universidades, centros de pesquisa, entidades de classe e poder público visando aumentar a produtividade, estimular a inovação e gerar desenvolvimento regional.
Os resultados mostram que investir no interior é investir no futuro de São Paulo. Hoje, cerca de 90% das Cadeias Produtivas Locais reconhecidas pelo programa estão em municípios do interior. Nos editais de fomento de 2024 e 2025 que destinaram R$ 40,4 milhões aos projetos aprovados, R$ 35,2 milhões foram para as CPLs do interior e litoral paulista, o que corresponde a 87,4% dos recursos. É um investimento que fortalece economias regionais, estimula novos negócios e amplia a capacidade de geração de emprego e renda onde as pessoas vivem.
Lançamos recentemente o edital de fomento 2026 com investimento de R$ 30 milhões para apoiar projetos capazes de tornar nossas cadeias produtivas ainda mais competitivas. A principal novidade é a criação da categoria de Inovação Industrial, com R$ 5 milhões para financiar projetos voltados à modernização dos processos produtivos, ao desenvolvimento de novas tecnologias, à pesquisa aplicada e à sustentabilidade.
Fiz minha carreira no setor empresarial e posso afirmar com tranquilidade que o interior paulista é rico e cheio de oportunidades de novos investimentos. Por isso, incentivar a transformação tecnológica das cadeias produtivas significa preparar nossas regiões para os desafios da nova economia, promovendo crescimento sustentável e desenvolvimento de longo prazo.
O interior paulista sempre foi protagonista no desenvolvimento do nosso Estado. Ao investir em suas vocações produtivas, estimular a inovação e fortalecer a cooperação entre os diferentes atores locais, estamos criando condições para descentralizar a economia paulista, de modo que cada região cresça de forma sustentável, gere mais empregos de qualidade e continue contribuindo para que São Paulo permaneça como a locomotiva econômica do Brasil.