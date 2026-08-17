17 de agosto de 2026
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SP- 171

Motociclista morre em Guará e via fica bloqueada por 4 horas

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um motociclista de 50 anos morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Guaratinguetá, na tarde deste domingo (16).

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A colisão entre a moto pilotada pela vítima e um carro de passeio ocorreu por volta das 13h25, no km 11 da rodovia. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente.

Uma faixa da pista permaneceu interditada por quase quatro horas para o atendimento das equipes de resgate e a limpeza da via. Apesar do bloqueio parcial, não houve registro de congestionamento na região.

As causas da colisão seguem sob investigação das autoridades.

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