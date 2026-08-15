O São José Basketball recebe o Osasco na manhã deste domingo (16), a partir das 11h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 do Campeonato Paulista da modalidade.

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Com três derrotas nas três primeiras rodadas, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, ainda não sabe o que é vencer no torneio e já entra em quadra com muita pressão. Afinal de contas, no jogo passado, sofreu uma derrota de larga contagem para o Mogi, fora de casa, por 101 a 67.