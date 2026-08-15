O São José Basketball recebe o Osasco na manhã deste domingo (16), a partir das 11h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 do Campeonato Paulista da modalidade.
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Com três derrotas nas três primeiras rodadas, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, ainda não sabe o que é vencer no torneio e já entra em quadra com muita pressão. Afinal de contas, no jogo passado, sofreu uma derrota de larga contagem para o Mogi, fora de casa, por 101 a 67.
Por sua vez, o adversário de logo mais também perdeu as três partidas iniciais e precisa de reação. O maior problema para o São José é ainda não poder contar com os três norte-americanos do elenco – um por lesão e dois recém-contratados que ainda aguardam visto de trabalho no Brasil.
Os norte-americanos Manny Payton e Thompson ainda não tiveram o visto de trabalho regularizado pelo Ministério do Trabalho e o ala Dexter McClanahan se recupera de uma cirurgia e só retorna às quadras para o NBB (Novo Basquete Brasil). Ao menos, deverá ter a volta do ala Derick Machado, que no jogo anterior foi poupado por um incômodo na panturrilha.
No jogo de logo mais, o São José aposta no apoio da torcida neste horário alternativo para buscar o primeiro triunfo. Caso contrário, a pressão ficará ainda maior sobre o elenco.
Sem os três principais reforços, o time da região vem apostando principalmente em jovens talentos da base para se recuperar. Os ingressos para o jogo de logo mais podem ser adquiridos no link https://eleventickets.com/sao-jose-basketball/sao-jose-x-osasco