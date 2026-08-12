O São José Basketball visita o Mogi na noite desta quarta-feira (12), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete de 2026.
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A equipe da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, quando perdeu em casa para o Paulistano e fora de casa para o Corinthians. Por isso, sabe da importância de buscar uma reação imediata dentro do torneio estadual.
Ainda cheio de desfalques e sem poder contar com os reforços norte-americanos, por questões burocráticas, tenta encontrar soluções no elenco para conseguir o triunfo fora de casa logo mais.
Já os mogianos estão com 100% de aproveitamento depois de vencerem o Pinheiros fora de casa, na estreia, e o Paulistano, em casa, no último final de semana.
Neste ano, o Paulista tem oito times participantes, onde se enfrentam em turno único e grupo único. Então, todos eles avançam para os playoffs e esta primeira fase serve para definir a posição de cada um deles.
Na fase eliminatória, os times se enfrentam na série melhor de três partidas, onde o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro encara o sexto e o quarto joga contra o quinto colocado. Aqueles times que tiverem melhores campanhas, fazem até dois jogos da série dentro de casa.