O São José Basketball visita o Mogi na noite desta quarta-feira (12), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, quando perdeu em casa para o Paulistano e fora de casa para o Corinthians. Por isso, sabe da importância de buscar uma reação imediata dentro do torneio estadual.