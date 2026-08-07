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MORTA NA ESTRADA

Motociclista morre após acidente na Floriano Rodrigues em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Vale 360 News
Acidente será investigado pela Polícia Civil
Acidente será investigado pela Polícia Civil

Um motociclista morreu após um acidente na noite desta quinta-feira (6), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, no km 2,1, na alça de acesso à SP-062.

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A vítima foi identificada como Gladson Felipe Gomes de Souza. Ele estava em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 K, vermelha, quando sofreu o acidente. O motociclista recebeu atendimento de emergência e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher que estava na garupa também ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Regional. Segundo o registro policial, ela apresentava escoriações e sinais de desorientação. Até a conclusão do boletim, permanecia sob cuidados médicos.

Acidente em alça de acesso

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência no trecho da SP-123. Quando os policiais chegaram, outras equipes da Polícia Militar já estavam no local realizando o atendimento e preservando a área.

A motocicleta foi encontrada caída sobre a faixa de rolamento. Gladson estava próximo ao veículo, com ferimentos graves. A passageira foi localizada no canteiro lateral da rodovia.

O boletim de ocorrência registra o caso como choque, mas não aponta contra qual estrutura ou objeto a motocicleta teria atingido. Também não há indicação, no histórico policial, de participação de outro veículo.

A dinâmica do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil.

Perícia vai investigar as causas

A Polícia Civil solicitou perícia no local para analisar as circunstâncias da ocorrência. O trabalho deverá considerar vestígios na pista, danos na motocicleta, posição do veículo e possíveis marcas deixadas no asfalto.

Também podem ser analisadas imagens de câmeras e eventuais relatos de testemunhas para ajudar na reconstrução do acidente.

O veículo foi apreendido e poderá passar por exames técnicos. O boletim informa que a motocicleta era uma Yamaha Factor YBR 125 K, de cor vermelha, fabricada em 2011 e modelo 2012.

Neste momento, não há informações oficiais que permitam afirmar se o acidente foi provocado por excesso de velocidade, falha mecânica, perda de controle ou qualquer outro fator.

Motociclista morreu após ser levado ao hospital

Após o atendimento no local, Gladson foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. A unidade comunicou posteriormente à polícia que ele morreu após dar entrada no hospital.

A Polícia Civil também requisitou exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal), que deverá apontar a causa médica da morte.

A passageira recebeu atendimento de uma equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e também foi levada ao Hospital Regional.

O boletim informa que ela permanecia internada no momento do registro. Não havia, até então, atualização oficial sobre uma eventual alta ou mudança em seu estado de saúde.

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