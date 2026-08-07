Um motociclista morreu após um acidente na noite desta quinta-feira (6), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, no km 2,1, na alça de acesso à SP-062.

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A vítima foi identificada como Gladson Felipe Gomes de Souza. Ele estava em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 K, vermelha, quando sofreu o acidente. O motociclista recebeu atendimento de emergência e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.