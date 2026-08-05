O São José Basketball estreia no Campeonato Paulista de Basquete de 2026 na noite desta quinta-feira (6), a partir das 19h30, contra o Paulistano, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Esse será o primeiro jogo também da temporada 2026/2027, quando a equipe da região ainda disputará o NBB (Novo Basquete Brasil), a partir deste segundo semestre.
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Ainda sob comando do técnico Chris Ahmed, que renovou seu contrato, o São José quer voltar aos bons tempos e aposta em uma mescla de jogadores jovens com reforços mais experientes que foram contratados.
Para este ano, chegaram dois armadores norte-americanos, Manny Payton e Tradavis Thompson, além do ala Derick Machado, do pivô Paulo Scheuer e da renovação do ala/pivô Léo Cravero. O clube também terá o ala/armador Dexter McClanahan, mas que ainda se recupera de lesão e não tem uma data para estrear.
Vice-campeão em 2024, o time da região caiu nas semifinais em 2025 e, agora, tenta voltar a uma decisão. O último título dos joseenses foi em 2015, quando a equipe da região também era comandada por Chris Ahmed.
O torcedor já está ansioso para ver o time em quadra, afinal de contas, não joga desde abril, quando foi eliminado nas oitavas de final do NBB pelo Mogi. Para o treinador joseense, o jogo de logo mais será equilibrado: “É um confronto muito importante para nós. Esse ano o Paulista se tornou um torneio mais curto, não tem muito tempo para se recuperar, então cada jogo conta muito. Paulistano também tem uma equipe muito jovem e muito qualificada. Estamos nos preparando bem e contamos muito com a força da nossa torcida para fazer valer o fator-casa e começar o campeonato com um resultado positivo”, disse.
Confira a tabela do São José Basketball na primeira fase:
06/08 (quinta-feira), às 19h30 – São José x Paulistano – Ginásio Linneu de Moura
08/08 (sábado), às 15h – Corinthians x São José – São Paulo
12/08 (quarta-feira), às 20h – Mogi x São José – Mogi das Cruzes
16/08 (domingo), às 11h – São José x Osasco – Ginásio Linneu de Moura
19/08 (quarta-feira), às 19h30 – Bauru x São José – Bauru
23/08 (domingo), às 11h – São José x Sesi Franca – Ginásio Linneu de Moura
27/08 (quinta-feira), às 19h30 – São José x Pinheiros – Ginásio Linneu de Moura
Ingressos para a estreia já estão disponíveis
O clube iniciou a venda de ingressos para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para esta quinta-feira (6), às 19h30, diante do Paulistano, no Ginásio Linneu de Moura.
Nesta temporada, a comercialização das entradas passou a ser feita pela plataforma Eleven Tickets. Os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria do ginásio no dia da partida.
Os valores permanecem os mesmos da temporada passada. As entradas para a arquibancada custam R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga disponível.
Crianças menores de 12 anos têm entrada gratuita na arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Já os ingressos para as cadeiras de quadra são vendidos por R$ 40.