O São José Basketball estreia no Campeonato Paulista de Basquete de 2026 na noite desta quinta-feira (6), a partir das 19h30, contra o Paulistano, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Esse será o primeiro jogo também da temporada 2026/2027, quando a equipe da região ainda disputará o NBB (Novo Basquete Brasil), a partir deste segundo semestre.

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Ainda sob comando do técnico Chris Ahmed, que renovou seu contrato, o São José quer voltar aos bons tempos e aposta em uma mescla de jogadores jovens com reforços mais experientes que foram contratados.