31 de julho de 2026
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'Optei por sair', diz jornalista em despedida ao vivo do SBT Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Jornalista Lucas Tavares se despediu ao vivo
Jornalista Lucas Tavares se despediu ao vivo

O jornalista Lucas Tavares afirmou que optou por sair da TH+ SBT Vale, afiliada do SBT no Vale do Paraíba, após se despedir ao vivo durante apresentação do SBT Sports Vale, na noite de quarta-feira (29).

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Na ocasião, ele se despediu dos telespectadores durante o programa, afirmando que deixa o canal por considerar que há "valores inegociáveis".

Nas redes sociais, Lucas explicou que saiu da TV por opção. “Vale ressaltar que não teve demissão. Eu optei por sair e fiz o anúncio ontem durante o programa, com respeito aos profissionais que tanto se esforçaram para fazer uma TV regional acontecer”.

Em um momento inesperado, o apresentador interrompeu o roteiro do programa, retirou o ponto eletrônico e fez um pronunciamento sobre profissionalismo, respeito e valores, antes de encerrar sua participação na emissora.

O gesto rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde o vídeo da despedida passou a ser compartilhado por internautas e páginas dedicadas à televisão.

'Vocês merecem saber a verdade'

Durante o pronunciamento, Lucas afirmou que os telespectadores “merecem saber a verdade”. Disse que “nem sempre os ciclos terminam da forma como imaginamos” e destacou os aprendizados da profissão.

“A vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos. E existem valores que são inegociáveis”, declarou.

“Saio com a sensação de dever cumprido e com a certeza que fiz o meu melhor nas condições que tive”, completou o jornalista, que disse que passou cinco anos na TV de muito “trabalho, dedicação e aprendizagem”.

Após a fala, o jornalista agradeceu aos colegas de trabalho, aos telespectadores e às pessoas que acompanharam sua trajetória na emissora.

A despedida chamou a atenção por ocorrer durante a transmissão ao vivo do programa esportivo e por fugir do formato habitual da atração. O momento foi marcado pela emoção e recebeu manifestações de apoio de profissionais da imprensa e de espectadores nas redes sociais.

Procurada, a TH+SBT Vale ainda não se pronunciou sobre a saída do jornalista. O espaço segue aberto para a manifestação do canal.

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