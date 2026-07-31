O jornalista Lucas Tavares afirmou que optou por sair da TH+ SBT Vale, afiliada do SBT no Vale do Paraíba, após se despedir ao vivo durante apresentação do SBT Sports Vale, na noite de quarta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na ocasião, ele se despediu dos telespectadores durante o programa, afirmando que deixa o canal por considerar que há "valores inegociáveis".