Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma carreta na madrugada desta terça-feira (28), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 3h48, no km 54,950 da pista sentido São Paulo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.