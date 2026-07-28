Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma carreta na madrugada desta terça-feira (28), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba.
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 3h48, no km 54,950 da pista sentido São Paulo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Para o atendimento da ocorrência, a faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente, o que exigiu a atuação das equipes de resgate e da PRF na sinalização da rodovia. O trânsito seguiu pelo trecho remanescente durante o atendimento da ocorrência. A pista foi totalmente liberada às 6h40.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada.