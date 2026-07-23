A partir do tema ‘Democracia, Bem-viver e Cidadania’, o Sesc São José dos Campos promove um encontro entre o público e a filósofa, escritora e artista visual Márcia Tiburi, para o projeto de literatura ‘Sempre um Papo’. O evento acontece na próxima quinta-feira (30), às 19h30, com entrada gratuita. A atividade acontece no Ginásio, com entrada gratuita e vagas limitadas.

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O encontro propõe uma reflexão sobre os desafios da vida coletiva, abordando participação social, direitos e cidadania. A conversa destaca o papel do engajamento e da cultura na construção de uma sociedade mais justa, diversa e democrática, incentivando o público a pensar práticas cotidianas que fortaleçam a convivência e o bem comum.