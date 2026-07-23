A partir do tema ‘Democracia, Bem-viver e Cidadania’, o Sesc São José dos Campos promove um encontro entre o público e a filósofa, escritora e artista visual Márcia Tiburi, para o projeto de literatura ‘Sempre um Papo’. O evento acontece na próxima quinta-feira (30), às 19h30, com entrada gratuita. A atividade acontece no Ginásio, com entrada gratuita e vagas limitadas.
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O encontro propõe uma reflexão sobre os desafios da vida coletiva, abordando participação social, direitos e cidadania. A conversa destaca o papel do engajamento e da cultura na construção de uma sociedade mais justa, diversa e democrática, incentivando o público a pensar práticas cotidianas que fortaleçam a convivência e o bem comum.
Ao longo de sua carreira, Márcia Tiburi publicou ensaios, romances e artigos que se tornaram referência para compreender temas centrais da contemporaneidade.
Entre suas obras está Ninfa Morta: uma história de ódio às mulheres, além de títulos que investigam os mecanismos da violência, os desafios da convivência democrática e o papel da cultura na vida coletiva.
Atualmente, ela se dedica à escrita e às artes visuais, atuando também como colunista da Revista Liberta, do ICL Notícias, e como participante do programa Precisamos Conversar. A intelectual reúne em sua trajetória filosofia, literatura, artes visuais e tem participação ativa no debate público.
Sempre um Papo
Criado em 1986, pelo jornalista Afonso Borges, o “Sempre Um Papo” é reconhecido como um dos programas culturais de maior credibilidade do país. O projeto realiza encontros entre importantes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros.
Em sua história, já ultrapassou os limites de Belo Horizonte e chegou a 30 cidades, em oito estados do país, tendo sido realizado também na Espanha e Portugal.
Em 40 anos de trabalho, aconteceram mais de 7 mil eventos, que reuniram um público superior a 2,5 milhões de pessoas. Atua em conjunto com o Sesc SP há 22 anos consecutivos, tendo passado por diversas unidades da instituição.
SERVIÇO
Sempre Um Papo 40 anos | Sesc 80 anos
Bate-Papo Democracia, Bem-Viver e Cidadania
Com Márcia Tiburi, filósofa e escritora
30 de julho, quinta, às 19h30
Ginásio, entrada gratuita com vagas limitadas
Idade: 16 anos