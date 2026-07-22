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ACIDENTE

AGORA: Motociclista morre após colisão com caminhão na Dutra

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motocilista morreu em acidente
Motocilista morreu em acidente

Um motociclista morreu em um acidente registrado por volta das 14h30 desta quarta-feira (22), no km 89,5 da Rodovia Presidente Dutra,  logo após a praça de pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo.

Segundo informações preliminares, a motocicleta teria atingido a traseira de um veículo de carga. As causas e a dinâmica da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.

Para o atendimento da ocorrência e a preservação da área até a conclusão da perícia, as faixas da esquerda e da direita ficaram interditadas. Durante o bloqueio, os veículos foram desviados pelo acostamento.

As faixas foram liberadas por volta das 17h20. Em razão da interdição, o congestionamento chegou a aproximadamente 13 quilômetros.

A identidade da vítima não foi divulgada.

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