Um motociclista morreu em um acidente registrado por volta das 14h30 desta quarta-feira (22), no km 89,5 da Rodovia Presidente Dutra, logo após a praça de pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo.

Segundo informações preliminares, a motocicleta teria atingido a traseira de um veículo de carga. As causas e a dinâmica da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.

Para o atendimento da ocorrência e a preservação da área até a conclusão da perícia, as faixas da esquerda e da direita ficaram interditadas. Durante o bloqueio, os veículos foram desviados pelo acostamento.