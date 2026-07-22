Um motociclista morreu em um acidente registrado por volta das 14h30 desta quarta-feira (22), no km 89,5 da Rodovia Presidente Dutra, logo após a praça de pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo.
Segundo informações preliminares, a motocicleta teria atingido a traseira de um veículo de carga. As causas e a dinâmica da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.
Para o atendimento da ocorrência e a preservação da área até a conclusão da perícia, as faixas da esquerda e da direita ficaram interditadas. Durante o bloqueio, os veículos foram desviados pelo acostamento.
As faixas foram liberadas por volta das 17h20. Em razão da interdição, o congestionamento chegou a aproximadamente 13 quilômetros.
A identidade da vítima não foi divulgada.