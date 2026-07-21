Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 9 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (20), por volta das 20h20, no sentido litoral.

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Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motociclista trafegava pela faixa 3 quando visualizou o pedestre tentando atravessar a pista e não teve tempo para frear ou desviar. A vítima foi atingida e a moto tombou em seguida.