Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 9 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (20), por volta das 20h20, no sentido litoral.
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Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motociclista trafegava pela faixa 3 quando visualizou o pedestre tentando atravessar a pista e não teve tempo para frear ou desviar. A vítima foi atingida e a moto tombou em seguida.
O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor teve apenas ferimentos leves.
A faixa 3 da rodovia precisou ser interditada para perícia e o atendimento da ocorrência, sendo liberada por volta da meia-noite.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.