O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), decretou luto oficial de três dias pela morte do jornalista, escritor, poeta e artista plástico José Guilherme Rodrigues Ferreira, o Zé Guilherme, um dos maiores nomes da imprensa do Vale do Paraíba. O profissional morreu na terça-feira (14), aos 67 anos, deixando um legado que atravessa o jornalismo, a literatura e a cultura regional.
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Além do decreto de luto, Anderson prestou homenagem ao jornalista por meio de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, o prefeito destacou a importância de Zé Guilherme para a cidade e para o jornalismo brasileiro.
"São José perdeu hoje um dos grandes nomes do jornalismo. José Guilherme Rodrigues Ferreira, o Zé Gui, foi jornalista, escritor, pintor e poeta. Passou pelas maiores redações do país e escolheu São José para chamar de lar. A cidade ganhou muito com essa escolha", escreveu.
O prefeito também ressaltou que o legado do jornalista é "inestimável", lembrando que ele ajudou a formar gerações de profissionais e construiu uma trajetória que ultrapassou as redações. "Em reconhecimento à sua trajetória e à sua contribuição à cidade, decretamos luto oficial de três dias", afirmou Anderson, encerrando a homenagem com uma mensagem de solidariedade à família e aos amigos.
Velório e sepultamento
O velório de Zé Guilherme será realizado nesta quarta-feira (15), das 9h às 14h, na Sala 2 do Velório da Urbam (Urbanizadora Municipal), em São José dos Campos.
O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, também em São José dos Campos.
Referência do jornalismo brasileiro
A morte de Zé Guilherme representa uma grande perda para a imprensa e para a cultura do Vale do Paraíba. Reconhecido pela qualidade dos textos, pela visão crítica e pela generosidade em compartilhar conhecimento, ele participou da formação de dezenas de jornalistas que hoje atuam em importantes veículos de comunicação da região e do país.
Graduado pela ECA (Escola de Comunicações e Artes) da USP (Universidade de São Paulo), construiu uma carreira em algumas das principais redações do Brasil. Trabalhou em veículos como O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rede Globo, Jornal da USP e Diário do Comércio, exercendo funções como repórter, editor, chefe de reportagem, produtor, diagramador e editor-chefe.
Nos últimos anos, era diretor de Jornalismo e colunista do portal SPRioMais, onde seguia produzindo reportagens e análises sobre cultura, história e cotidiano.
São José como lar
Embora tenha nascido em Botucatu, Zé Guilherme escolheu São José dos Campos para viver desde o fim da década de 1970. Morador do Jardim das Indústrias, tornou-se uma figura conhecida na cidade, compartilhando sua paixão pelos livros, pela gastronomia, pelas artes e pela história local.
Sua produção literária também conquistou reconhecimento nacional e internacional. Entre as principais obras estão São José dos Campos, várias rotas, um destino (2024), Asas pra que te quero – Instituto Tecnológico de Aeronáutica 1950-2020 (2022), O almofariz de Deméter (2020) e Vinhos no mar azul (2009), livro premiado na França com o Best World Cookbook Awards, uma das mais importantes premiações internacionais da literatura gastronômica.
Seu trabalho mais recente foi LOCI, coletânea de poemas que reúne parte de sua trajetória como escritor e poeta visual.
Mais do que um jornalista experiente, Zé Guilherme será lembrado pela capacidade de inspirar pessoas, incentivar novos profissionais e defender um jornalismo pautado pela ética, pelo conhecimento e pelo compromisso com a informação de qualidade. Seu legado permanece vivo na imprensa, na literatura e na memória de quem teve a oportunidade de aprender e conviver com ele.