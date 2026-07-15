O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), decretou luto oficial de três dias pela morte do jornalista, escritor, poeta e artista plástico José Guilherme Rodrigues Ferreira, o Zé Guilherme, um dos maiores nomes da imprensa do Vale do Paraíba. O profissional morreu na terça-feira (14), aos 67 anos, deixando um legado que atravessa o jornalismo, a literatura e a cultura regional.

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Além do decreto de luto, Anderson prestou homenagem ao jornalista por meio de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, o prefeito destacou a importância de Zé Guilherme para a cidade e para o jornalismo brasileiro.